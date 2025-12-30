Language
    इकलौते बेटे की मौत से टूट गया परिवार, बहन का कनाडा में रो-रोकर बुरा हाल; मां से 100 रुपये लेकर निकला था कबीन

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:37 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली में एक हादसे में इकलौते बेटे कबीन की मौत से परिवार में मातम छा गया है। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि कनाडा में पढ़ रही बहन भी भा ...और पढ़ें

    Hero Image

    कबीन का फाइल फोटो और इसी मॉल में गिरकर हुई थी मौत। जागरण

    शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। इस हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। इकलौते बेटे खोकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, कनाडा में पढ़ाई कर रही बड़ी बहन भी लगातार वीडियो कॉल व मोबाइल पर अपने परिवार से संपर्क में है। वह जल्द ही भारत आने वाली थी।

    भाई की मौत की खबर सुनकर वह भी कनाडा से अपने घर आने की तैयारी कर रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि कबीन पढ़ाई में काफी अच्छा था। स्कूल में शिक्षक भी तारीफ करते नहीं थकते थे।

    डिनर पर आने वाले थे रिश्तेदार

    रविवार रात में घर पर डिनर पर रिश्तेदार आने थे। इस डिनर में कबीन भी साथ रहता। लेकिन इससे पहले यह हादसा हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि दो घंटे पढ़ाई के बाद वह दोस्तों के साथ गया था। सोमवार की सुबह पासपोर्ट रिनूवल की तारीख थी। उसे पासपोर्ट ऑफिस भी जाना था। कबीन की बड़ी बहन कनाडा में पढ़ाई करती है, वह भी वापिस आ रही थी।

    मां से 100 रुपये लेकर निकला था कबीन, घर नहीं लौटा

    मृतक छात्र सुधीर कुमार ने बताया कि रविवार की शाम करीब पांच बजे कबीन अपने तीन से चार दोस्तों के साथ घर से निकला था। अपनी मां से 100 रुपये यह कहकर मांगा था कि वह गेम खेलकर तुरंत आ रहा है। घर से तीन मिनट की दूरी पर मॉल में चला गया। आधे घंटे में ही फोन पर जानकारी मिली कि आपका बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जो पेंटामिड अस्पताल में है।