दिल्ली के रेस्टोरेंट में 11वीं के छात्र की प्लास्टिक की शेड से गिरकर मौत, दोस्तों के साथ आया था कबीन

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली मॉडल टाउन थाना क्षेत्र स्थित इनविटेशन रेस्टोरेंट परिसर में गैलरी के ऊपर बनी प्लास्टिक शेड टूटने से एक छात्र नीचे गिर गया। आनन-फानन में छात्र को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, शुरुआती जांच के दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार की शाम को तीन दोस्तों के साथ छात्र यहां पहुंचा, जो खुद ही सीढ़ियों के रास्ते शेड पर चढ़ गया। शेड टूटने से यह हादसा हुआ है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्र शेड पर क्यों चढ़ा।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार की शाम 5:51 बजे मॉडल टाउन के गुजरांवाला टाउन में एक बच्चे के गिरने के बारे में जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को पेंटामिड अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई।