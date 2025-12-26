Language
    'अस्पताल ने उन्हें मार डाला', कनाडा में 8 घंटे तड़पता रहा भारतीय शख्स; पत्नी ने बताई रूह कंपा देने वाली कहानी

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    कनाडा में प्रशांत श्रीकुमार नामक एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई। पत्नी निहारिका श्रीकुमार ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि उनके पति को आठ घंटे तक इलाज न ...और पढ़ें

    कनाडा में इलाज में लिए तड़पता रहा भारतीय युवक (Nikki Sreekumar/Facebook)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में प्रशांत श्रीकुमार नाम में एक भारतीय शख्स की मौत हो गई। प्रशांत कुमार की पत्नी निहारिका श्रीकुमार ने अस्पताल वालों पर आरोप लगाया है कि उनके पति को आठ घंटे तक इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण ही उनकी मौत हुई है। निहारिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी।

    कनाडा में भारतीय शख्स की मौत

    प्रशांत श्रीकुमार की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निहारिका आठ घंटे के लंबे इंतजार के दौरान अपने पति और परिवार द्वारा झेली गई कठिनाइयों के बारे में बता रही हैं।

    निहारिका ने बताया कि प्रशांत ने सोमवार, 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें दोपहर 12:20 बजे तक ग्रे नन्स कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया।

    निहारिका ने आगे कहा कि वह दोपहर 12:20 बजे से रात लगभग 8:50 बजे तक प्राथमिक उपचार के लिए बैठा रहा। वह लगातार सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। प्रशांत का जब आखिरी बार ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो वह 210 पहुंच चुका था।

    निहारिका ने यह भी बताया कि उनके पति को बाहर इंतजार करने के दौरान केवल टाइलेनॉल ही दी गई और इसके अलावा उन्हें कोई मदद नहीं दी गई।

    निहारिका ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि 'असल में, ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल के प्रशासन और कर्मचारियों ने मेरे पति प्रशांत श्रीकुमार को समय पर चिकित्सा सहायता न देकर उनकी जान ले ली।'

    अस्पताल ने दी सफाई

    ग्रे नन्स अस्पताल का संचालन कोवेनेंट हेल्थ हेल्थकेयर ने प्रशांत श्रीकुमार की देखभाल से संबंधित बातों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि मामले की समीक्षा मुख्य चिकित्सा परीक्षक कार्यालय द्वारा की जा रही है।

    अस्पताल की तरफ से बयान में कहा गया कि 'हम मरीज़ के परिवार और मित्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे मरीज़ों और कर्मचारियों की सुरक्षा और देखभाल से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।'

