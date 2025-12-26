'अस्पताल ने उन्हें मार डाला', कनाडा में 8 घंटे तड़पता रहा भारतीय शख्स; पत्नी ने बताई रूह कंपा देने वाली कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में प्रशांत श्रीकुमार नाम में एक भारतीय शख्स की मौत हो गई। प्रशांत कुमार की पत्नी निहारिका श्रीकुमार ने अस्पताल वालों पर आरोप लगाया है कि उनके पति को आठ घंटे तक इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण ही उनकी मौत हुई है। निहारिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कनाडा में भारतीय शख्स की मौत प्रशांत श्रीकुमार की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निहारिका आठ घंटे के लंबे इंतजार के दौरान अपने पति और परिवार द्वारा झेली गई कठिनाइयों के बारे में बता रही हैं।

निहारिका ने बताया कि प्रशांत ने सोमवार, 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें दोपहर 12:20 बजे तक ग्रे नन्स कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया। निहारिका ने आगे कहा कि वह दोपहर 12:20 बजे से रात लगभग 8:50 बजे तक प्राथमिक उपचार के लिए बैठा रहा। वह लगातार सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। प्रशांत का जब आखिरी बार ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो वह 210 पहुंच चुका था।