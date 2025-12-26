Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास अंधाधुंध फायरिंग, 20 साल के भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:01 AM (IST)

    कनाडा के टोरंटो में 25 दिसंबर को हुई गोलीबारी में 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की मौत हो गई। टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शिवांक अवस ...और पढ़ें

    Hero Image

    टोरंटो में भारतीय छात्र की मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। टोरंटो में गुरुवार, 25 दिसंबर को हुई गोलीबारी में 20 साल के शिवांक अवस्थी को भी गोली लगी और उनकी मौत हो गई। टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शिवांक अवस्थी की मौत पर दुख जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टोरंटो में भारतीय छात्र की मौत

    भारतीय दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा गया है कि 'टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना में युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मृत्यु पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। दूतावास इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के साथ संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।'

    टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि फायरिंग की सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्हें गोली लगने से घायल एक व्यक्ति मिला, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके पहुंचने से पहले ही आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस जांच के दौरान परिसर को सील कर दिया गया।