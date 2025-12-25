'पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है': कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे इंतजार के बाद भारतीय व्यक्ति की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में एक 44 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति की कथित तौर पर कई घंटों तक अस्पताल में इलाज न मिलने के बाद कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उन्हें 22 दिसंबर को काम के दौरान सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था. ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, तीन बच्चों के पिता प्रशांत को एडमोंटन अस्पताल के इमरजेंसी रूम के वेटिंग एरिया में आठ घंटे से ज्यादा समय तक रखा गया, जिससे कनाडा में इमरजेंसी हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टाइम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

हॉस्पिटल में क्या हुआ? प्रशांत के परिवार ने बताया कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका चेक-अप किया गया और फिर वे वेटिंग रूम में बैठ गए। उनके पिता ने बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को बताया कि उनका दर्द 10 में से 15 था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंतजार करवाया गया। अस्पताल में दर्दनाक मौत मृतक के पिता ने बताया कि 8 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें ट्रीटमेंट एरिया में बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रशांत की कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, उनके पीछे उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं।