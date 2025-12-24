Language
    कनाडा में भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या, पार्टनर अब्दुल गफूर की तलाश में पुलिस

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    Himanshi Khurana Death: कनाडा में भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस उनके पार्टनर अब्दुल गफूर की तलाश कर रही है, जो इस माम ...और पढ़ें

    हिमांशी खुराना और अब्दुल गफूरी। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के टोरंटो में भारतीय नागरिक हिमांशी खुरानी की निर्मम हत्या कर दी गई। भारतीय दूतावास ने भी इस सनसनीखेज घटना पर दुख जताया है। टोरंटो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वारंट जार किया है।

    भारतीय दूतावास ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम भारतीय युवा नागरिक हिमांशी खुराना की मृत्यु से स्तब्ध और दुखी हैं। शोक की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।" भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया है।

    पुलिस ने जारी किया वारंट

    बता दें कि भारत की रहने वाली 30 वर्षीय हिमांशी खुराना का टोरंटो में मर्डर कर दिया गया। पुलिस को शक है कि आरोपी हिमांशी का पार्टनर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है। वहीं, 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी का इस केस से कनेक्शन सामने आया है। शुरुआती जांच में यह मामला पार्टनर के द्वारा हिंसा का मामला लग रहा है।

    हिमांशी की लाश मिलने से फैली सनसनी

    टोरंटो पुलिस को शुक्रवार देर रात हिमांशी की गुमशुदगी की खबर मिली थी। पुलिस ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 19 दिसंबर की रात से हिमांशी की तलाश की जाने लगी थी। 20 दिसंबर की सुबह लगभग 6:30 बजे हिमांशी का शव एक घर के अंदर मिला।

    गफूरी की तलाश में जुटी पुलिस

    कनाडा पुलिस के अनुसार, पीड़ित और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे। गफूरी के खिलाफ पुलिस ने फर्स्ट डिग्री वारंट जारी किया है। अगर उसका गुनाह साबित होता है, तो उसे गैर-जमानती आजीवन कारावास की सजा मिलने की संभावना है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)