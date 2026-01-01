दुनिया के किस देश में मनाया गया सबसे पहले नए साल का जश्न? जानिए भारतीय समयानुसार US में कितने बजे से शुरू हुआ न्यू ईयर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। भारत में भी लोगों ने सर्द मौसम में नए साल का स्वागत किया। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी न्यू ईयर की शुरुआत सेलिब्रेशन के साथ हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले किस देश में नए साल का जश्न मनाया गया, आइए जानते हैं।

किस देश ने मनाया सबसे पहले न्यू ईयर का जश्न? न्यूजीलैंड वो देश है, जिसने सबसे पहले नए साल 2026 में कदम रखा। ऑकलैंड में जोरदार आतिशबाजी के साथ 2026 का आगाज किया गया। आइकॉनिक स्काई टावर पटाखों की रोशनी में डूबा नजर आया। इस 240-मीटर लंबे टावर पर 3,500 के करीब पटाखे चलाए गए।

अमेरिका में कितने बजे शुरू हुआ न्यू ईयर? पूरी दुनिया में 1 जनवरी की शुरुआत में रात के 12 बजते ही लोग नए साल का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक साथ नया साल नहीं मनाया जाता। जिस देश में जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उस देश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू होता है।