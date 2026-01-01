Language
    भारतीय महिला टीम ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर की नए साल की शुरुआत, भस्म आरती में लिया हिस्‍सा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    भारतीय महिलाओं ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका सिं ...और पढ़ें

    दर्शन करने पहुंची भारतीय टीम।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नए साल की शुरुआत भगवान के स्‍मरण से की। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में हिस्‍सा लिया। हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली टीम ने साल का शानदार अंत किया। भारतीय महिलाओं ने हाल ही में श्रीलंका को 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप किया।

    भारतीय महिलाओं ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी सहित अन्य खिलाड़ी मंदिर परिसर में बैठकर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही हैं। खिलाड़ियों ने पुजारी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया और आने वाले वर्ष के लिए अपनी तैयारी की।

     

     

     

    भारत टीम ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें और अंतिम मैच में श्रीलंका को 15 रनों से हराकर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया। टी20 इंटरनेशनल मैचों में यह भारत की तीसरी 5-0 से सीरीज जीत थी। इससे पहले उन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज (विदेश में) और 2024 में बांग्लादेश (विदेश में) के खिलाफ भी यही कारनामा किया था।

    भारतीय टीम इन दिनों टी20 विश्‍व कप 2026 की तैयारी में जुटी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ हरमन की सेना ने अपनी तैयारियों को और पुख्‍ता किया है। भारतीय महिला टीम को 2024 में हुए पिछले टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद पहले चरण से ही बाहर होना पड़ा था।

    तब से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने एक भी सीरीज नहीं हारी है। वेस्टइंडीज (2-1), इंग्लैंड (3-2) और श्रीलंका (5-0) के खिलाफ भारतीय महिलाओं ने जीत दर्ज की। भारत टी20 विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया और मई 2026 में इंग्लैंड से भिड़ेगा।

