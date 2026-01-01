स्मृति मंधाना ने साल के अंत में शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट, फैंस लगा रहे तरह-तरह के कयास
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 उतार-चढ़ाव भरा रहा। प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया।
मंधाना भी इस विनर टीम का हिस्सा थीं। इसके बाद मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी की तैयारियों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। दोनों की शादी 23 नवंबर, 2025 को होनी थी। हालांकि, यह शादी अंत में रद हो गई।
मंधाना ने शेयर किया वीडियो
2025 के अंत में स्मृति ने 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर बीते साल की यादों से भरा एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उनके विश्व कप जीत के जश्न की झलकियां, परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पल और उनकी फिटनेस दिनचर्या के कुछ अंश शामिल थे। खास बात थी वीडियो के अंत में इस्तेमाल किया गया उनका उद्धरण भगवद् गीता में भगवान कृष्ण से संबंधित एक वाक्य।
उस संदेश में लिखा था, दैनिक भगवद् गीता का 12वां दिन: "जब तक आपके साथ कुछ बड़ा घटित नहीं होता, सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए बस प्रतीक्षा करें। – भगवान कृष्ण।" इस कोट ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया और कई लोगों ने इसे पूरे वर्ष के दौरान उनके द्वारा अनुभव किए गए भावनात्मक उतार-चढ़ाव का प्रतिबिंब माना। इससे पहले 7 दिसंबर 2025 को स्मृति ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए पुष्टि की थी कि पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी रद कर दी गई है।
अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मंधाना ने एक इंस्टा पोस्ट में लिखा था, "पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि इस समय इस बारे में बोलना मेरे लिए जरूरी है। मैं बहुत ही निजी व्यक्ति हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना है कि शादी रद हो गई है।"
मंधाना ने लिखा था, "मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ने और इस पर विचार करने का समय दें।"
