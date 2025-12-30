स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की टक्‍कर तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रही है। 5 मैचों की सीरीज के पहले 4 टी20 मुकाबले भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में आज हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली टीम की नजर 5वीं जीत पर है। भारतीय टीम आज 2 बदलाव के साथ मैदान में उतरी है।

कप्‍तान ने सौंपी डेब्‍यू कैप 17 साल की G Kamalini ने टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू किया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें कैप सौंपी। साथ ही स्नेह राणा की वापसी हुई है। स्‍मृति मंधाना और रेणुका सिंह ठाकुर को आराम दिया गया है। कमलिनी इस फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली 90वीं खिलाड़ी बन गईं। कमलिनि को स्मृति मंधाना की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। वह शेफाली वर्मा के साथ ओपनिंग कर सकती हैं।