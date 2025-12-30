INDW vs SLW 5th T20I: G Kamalini ने किया टी20I डेब्यू, Smriti Mandhana इस कारण से हुईं बाहर
भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की टक्कर तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रही है। 5 मैचों की सीरीज के पहले 4 टी20 ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की टक्कर तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रही है। 5 मैचों की सीरीज के पहले 4 टी20 मुकाबले भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में आज हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम की नजर 5वीं जीत पर है। भारतीय टीम आज 2 बदलाव के साथ मैदान में उतरी है।
कप्तान ने सौंपी डेब्यू कैप
17 साल की G Kamalini ने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें कैप सौंपी। साथ ही स्नेह राणा की वापसी हुई है। स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह ठाकुर को आराम दिया गया है। कमलिनी इस फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली 90वीं खिलाड़ी बन गईं। कमलिनि को स्मृति मंधाना की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। वह शेफाली वर्मा के साथ ओपनिंग कर सकती हैं।
भारतीय कप्तान ने क्या कहा
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस हारने के बाद कहा, "हमारी बल्लेबाजी भी ठीक-ठाक रही, तो यह एक महत्वपूर्ण मैच है, इसलिए हमें अच्छा खेलना होगा और जीतना होगा। जैसा कि मैंने बताया यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैच है। हमने इस सीरीज की शुरुआत जिस तरह से की थी, हम उसी तरह से इसे खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है हम उसी लय को बरकरार रखेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज हमारी टीम में दो बदलाव हैं। स्मृति और रेणुका को आराम दिया गया है। कमलिनी डेब्यू करने जा रही हैं और स्नेह राणा की वापसी हुई है।"
The stuff of dreams 🌟 🧢— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
Congratulations to 17-year-old G. Kamalini, who receives her T20I cap from #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🙌
Updates ▶️ https://t.co/E8eUdWSQXs#INDvSL | @ImHarmanpreet | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/xg0HEsfdOB
भारत की प्लेइंग 11
शेफाली वर्मा, जी कमलिनी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी।
श्रीलंका की प्लेइंग 11
हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेववंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), निमाशा मदुशानी, इनोका राणावीरा, मल्की मदारा।
