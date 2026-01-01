गुरुग्राम में न्यू ईयर पर ड्रंक ASI का कहर, VIP ड्यूटी में लगी पायलट गाड़ी को मारी टक्कर; चालक घायल

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। जहां एक तरफ गुरुग्राम पुलिस 31 दिसंबर की रात लोगों के खिलाफ नशे में वाहन चलाने के प्रति सख्त कार्रवाई कर रही थी वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस के ही एक एएसआई ने नशे की हालत में कार चलते हुए वीआईपी ड्यूटी में लगी पायलट गाड़ी में टक्कर मार दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाके पर चल रही थी चेकिंग उनके साथ हेड कांस्टेबल संजय, पूनम, कांस्टेबल सोमबीर, सुधीर एसपीओ अजय पाल और होमगार्ड रघुवीर भी थे। नाके पर न्यू कॉलोनी रेड लाइट की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी बीच एएसआई बलजीत सिंह अपनी निजी सफेद रंग की वेन्यू कार से पहुंचे। उन्होंने अजय पाल को अपने साथ बुला लिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों आईनॉक्स मॉल से बाहर निकले।