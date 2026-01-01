गुरुग्राम में न्यू ईयर पर ड्रंक ASI का कहर, VIP ड्यूटी में लगी पायलट गाड़ी को मारी टक्कर; चालक घायल
विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। जहां एक तरफ गुरुग्राम पुलिस 31 दिसंबर की रात लोगों के खिलाफ नशे में वाहन चलाने के प्रति सख्त कार्रवाई कर रही थी वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस के ही एक एएसआई ने नशे की हालत में कार चलते हुए वीआईपी ड्यूटी में लगी पायलट गाड़ी में टक्कर मार दी।
हादसे में गाड़ी चालक को चोटे आई हैं। इस दौरान जांच की गई तब पता चला कि पुलिसकर्मी नशे में था। न्यू कॉलोनी थाने में एएसआई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया गया कि एएसआई की कार की अगली नंबर प्लेट नहीं मिली और पिछले नंबर प्लेट के अक्षर भी मिसिंग थे। जहां यह हादसा हुआ वह शहर का व्यस्त चौराहा है। नाका प्रभारी एसआई रमेश ने शिकायत में कहा कि उनकी टीम 31 दिसंबर की रात सुरक्षा व्यवस्था के लिए आईनॉक्स मॉल के पास नाकेबंदी पर ड्यूटी में तैनात थी।
नाके पर चल रही थी चेकिंग
उनके साथ हेड कांस्टेबल संजय, पूनम, कांस्टेबल सोमबीर, सुधीर एसपीओ अजय पाल और होमगार्ड रघुवीर भी थे। नाके पर न्यू कॉलोनी रेड लाइट की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी बीच एएसआई बलजीत सिंह अपनी निजी सफेद रंग की वेन्यू कार से पहुंचे। उन्होंने अजय पाल को अपने साथ बुला लिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों आईनॉक्स मॉल से बाहर निकले।
बलजीत ने नाके पर ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल संजय कुमार और हंसराज को अपनी गाड़ी में बिठाया। कहा कि वह खाना खाकर आ रहे हैं। इसके बाद एएसआई ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई और सेक्टर 4/7 चौक से अचानक यू टर्न लेकर न्यू कॉलोनी मोड़ की ओर मुड़ गए।
रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही वीआईपी ड्यूटी में तैनात पायलट स्कॉर्पियो गाड़ी को उन्होंने टक्कर मार दी। नाका प्रभारी रमेश की शिकायत पर न्यू कॉलोनी थाने में आरोपित एएसआई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
