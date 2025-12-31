गुरुग्राम में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पैनी नजर, ड्रोन-CCTV से होगी मॉनिटरिंग; DCP गौरव राजपुरोहित के सख्त निर्देश
गुरुग्राम पुलिस ने नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सेक्टर-29 मार्केट सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष नाके लगाए गए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 31 दिसंबर 2025नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख पार्टी हब सेक्टर-29 मार्केट और आसपास के इलाकों में विशेष नाके लगाए गए हैं। पुलिस की टीमें पूरे क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और संदिग्ध गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है।
डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित ने स्वयं सेक्टर-29 मार्केट का दौरा किया और तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, हथियारों की जांच करने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए।
सेक्टर 29 मार्केट में तैनात पुलिसकर्मियों को दिशा-निर्देश देते डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित। जागरण
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहर भर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि जश्न मनाएं, लेकिन नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।