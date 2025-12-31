गुरुग्राम में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पैनी नजर, ड्रोन-CCTV से होगी मॉनिटरिंग; DCP गौरव राजपुरोहित के सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 31 दिसंबर 2025नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख पार्टी हब सेक्टर-29 मार्केट और आसपास के इलाकों में विशेष नाके लगाए गए हैं। पुलिस की टीमें पूरे क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और संदिग्ध गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है।

डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित ने स्वयं सेक्टर-29 मार्केट का दौरा किया और तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, हथियारों की जांच करने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए।