वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी, दोनों पर ड्रग्स तस्करी का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने कराकस में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी ने तेल से भरपूर देश पर वॉशिंगटन के कब्जे की योजनाओं का रास्ता साफ कर दिया।

निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें शनिवार को अमेरिकी हमले में कराकस से जबरन बाहर निकाला गया था। इस हमले में कमांडो हेलीकॉप्टरों से उतरे थे, जिन्हें फाइटर जेट और नौसेना बलों का सपोर्ट मिला हुआ था, ताकि दोनों को पकड़ा जा सके।

मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी (रॉयटर्स) मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रविवार देर रात ट्रंप ने घोषणा की थी कि अब अमेरिका वेनेजुएला का प्रभारी है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि मादुरो को हटाने के बाद वेनेजुएला में चुनाव कराने की चर्चा समय से पहले है।