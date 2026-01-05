Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी, दोनों पर ड्रग्स तस्करी का आरोप

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:53 PM (IST)

    वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने कराकस में सैन्य अभियान ...और पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने कराकस में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी ने तेल से भरपूर देश पर वॉशिंगटन के कब्जे की योजनाओं का रास्ता साफ कर दिया।

    निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें शनिवार को अमेरिकी हमले में कराकस से जबरन बाहर निकाला गया था। इस हमले में कमांडो हेलीकॉप्टरों से उतरे थे, जिन्हें फाइटर जेट और नौसेना बलों का सपोर्ट मिला हुआ था, ताकि दोनों को पकड़ा जा सके।

    MADURO COURT R

    मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी (रॉयटर्स)

    मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रविवार देर रात ट्रंप ने घोषणा की थी कि अब अमेरिका वेनेजुएला का प्रभारी है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि मादुरो को हटाने के बाद वेनेजुएला में चुनाव कराने की चर्चा समय से पहले है।

    मादुरो को ब्रुकलिन जेल में रखा गया

    वेनजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ब्रुकलिन जेल में रखा गया है। यह जेल अपनी कठोर परिस्थितयों के लिए इतनी कुख्यात है कि कई जजों ने यहां कैदियों को भेजने से इनकार कर दिया है। इस जेल में एक समय म्यूजिक स्टार आर केली और सीन डिडी कॉम्ब्स जैसे मशहूर कैदी भी रह चुके हैं।

    1990 के दशक में खुली इस जेल में वर्तमान में करीब 1300 कैदी हैं, जिनमें गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और व्हाइट कॉलर अपराधी शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का भारत से खास कनेक्शन? सत्य साईं बाबा के साथ फोटो हो रही वायरल

    यह भी पढ़ें- CIA की स्ट्रैटजी, 15 हजार सैनिक और... US Army ने मादुरो के 'अभेद्य किले' से कैसे किया गिरफ्तार? Inside story