वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का भारत से खास कनेक्शन? सत्य साईं बाबा के साथ फोटो हो रही वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में हैं। 3 जनवरी की सुबह अमेरिकी सेना ने काराकास पर हमला करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, अब मादुरो से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

निकोलस मादुरो का भारत से खास कनेक्शन है। सियासी संकट की मार झेल रहे मादुरो का भारत से अध्यात्म का रिश्ता है, जिसका श्रेय उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जाता है। 2005 में पत्नी संग आए थे भारत मादुरो और फ्लोरेस दोनों ही सत्य साईं बाबा के अनुयायी थे। मादुरो कैथोलिक मूल के हैं। वहीं, फ्लोरेस से शादी के पहले वो सत्य साईं बाबा से जुड़े थे। 2005 में इस कपल ने भारत की यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम आश्रम का दौरा किया। इस आश्रम में उनकी मुलाकात सत्य साईं बाबा से हुई थी।