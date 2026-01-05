Language
    वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का भारत से खास कनेक्शन? सत्य साईं बाबा के साथ फोटो हो रही वायरल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का भारत से गहरा आध्यात्मिक संबंध है। अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि मादुरो और उ ...और पढ़ें

    वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस सत्य साईं बाबा के साथ। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में हैं। 3 जनवरी की सुबह अमेरिकी सेना ने काराकास पर हमला करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, अब मादुरो से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

    निकोलस मादुरो का भारत से खास कनेक्शन है। सियासी संकट की मार झेल रहे मादुरो का भारत से अध्यात्म का रिश्ता है, जिसका श्रेय उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जाता है।

    2005 में पत्नी संग आए थे भारत

    मादुरो और फ्लोरेस दोनों ही सत्य साईं बाबा के अनुयायी थे। मादुरो कैथोलिक मूल के हैं। वहीं, फ्लोरेस से शादी के पहले वो सत्य साईं बाबा से जुड़े थे। 2005 में इस कपल ने भारत की यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम आश्रम का दौरा किया। इस आश्रम में उनकी मुलाकात सत्य साईं बाबा से हुई थी।

    सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर

    निकोलस मादुरो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वो अपनी पत्नी फ्लोरेस के साथ सत्य साईं बाबा के पास जमीन में बैठे हैं। कई रिपोर्ट्स की मानें तो वेनेजुएला में सत्ता संभालने के बाद भी मादुरो ने मीराफ्लोरेस पैलेस स्थित अपने निजी कार्यालय में साइमन बोलिवर, ह्यूगो चावेज और सत्य साईं बाबा की तस्वीर लगाई थी।

    निधन पर जताया था शोक

    2011 में सत्य साईं बाबा के निधन के बाद वेनेजुएला के विदेश मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत आए थे। वहीं, वेनेजुएला की संसद में शोक सभा का आयोजन करते हुए 1 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था।

    पिछले कुछ सालों में सत्या साईं संगठन वेनेजुएला में काफी फली-फूली है। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला एक ऐसा देश है, जहां साईं बाबा के अनुयायी भारी मात्रा में मौजूद हैं। 2024 में वेनेजुएला ने सभी को राष्ट्रीय दिवस का निमंत्रण पत्र भेजा था, जिसपर 'ऊँ' का प्रतीक बना था।

    सत्य साईं बाबा को किया था याद

    गिरफ्तारी से पहले नवंबर 2025 में मादुरो ने सत्य साईं बाबा को याद करते हुए कहा था, "मैं हमेशा उनको याद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि उनकी रोशनी हमें हमेशा प्रकाशित करती रहे।"

