क्या नए साल से पहले खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आज बनेगी स्ट्रैटेजी, किन मुद्दों पर होगी बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आज यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। फ्लोरिडा में होने वाली इस बैठक का उद्देश्य 4 सालों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करना है, जिसके तहत दोनों नेताओं के बीच 20 पॉइंट पीस प्लान पर बात होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इस बैठक की घोषणा करते हुए कहा कि रविवार 28 दिसंबर को फ्लोरिडा में पाम बीच पर ट्रंप, जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस बैठक से पहले जेलेंस्की के पीस प्लान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित समझौते के अंतिम निर्णायक ट्रंप ही होंगे।

ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप के अनुसार, "जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता, तब तक उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो देखते हैं कि जेलेंस्की का प्रस्ताव कैसा है? जेलेंस्की ने शांति स्थापित करने और बातचीत शुरू करने के लिए नया प्लान बनाने का आश्वासन दिया था। इसमें अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा गारंटी का भी जिक्र होगा।"

ट्रंप से मुलाकात के पहले जेलेंस्की का कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। नए साल से पहले कई बातों पर फैसला हो सकता है। पुतिन से बातचीत के दिए संकेत वहीं, ट्रंप ने पुतिन से भी बातचीत के संकेत दिए हैं। ट्रंप का कहना है, "मुझे लगता है कि जेलेंस्की के साथ मेरी बातचीत अच्छी होगी। मैं पुतिन के साथ भी बेहतर बातचीत की अपेक्षा करता हूं। मैं जल्द ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करना चाहूंगा। हालांकि, रूस ने इस बैठक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन अमेरिकी मध्यस्थता से शांति स्थापित होने की उम्मीद है।"