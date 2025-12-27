500 ड्रोन और 40 मिसाइलें... ट्रंप-जेलेंस्की वार्ता से पहले रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की रविवार को होने वाली वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बड़ा हमला किया है। करीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों के इस ताजा हमले में राजधानी कीव में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 19 घायल हुए हैं।

इस हमले से कीव के हजारों घरों की बिजली गुल हो गई और जलापूर्ति पर भी असर हुआ है। यह हमला तब हुआ है जब यूक्रेन में भीषण ठंड पड़ रही है। इससे पहले फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ होने वाली बैठक के बारे में जेलेंस्की ने कहा कि उसमें मुख्य रूप से डोनबास (लुहांस्क और डोनेस्क प्रांतों) की भूमि और सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होगी। लेकिन हमले के बाद जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस क्रिसमस और नववर्ष पर भी निर्दोष लोगों पर हमले से नहीं चूक रहा है तो उसे इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।

समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी इस हमले के बाद यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने सीमा के नजदीक स्थित अपने दो हवाई अड्डे बंद कर दिए। साथ ही अपनी वायुसेना को सतर्क कर दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के विषय में अमेरिका के साथ काफी हद तक समझौता हो गया है, बस इस पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं। जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका यूक्रेन को 15 वर्ष के लिए सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है।