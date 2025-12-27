जेलेंस्की-ट्रंप की मीटिंग से पहले कीव में मिसाइल अटैक, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच कीव में कई शनिवार को कई जोरदार धमाके हुए। हालांकि, पहले ही अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल हमले का खतरा है। इन धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर कहा कि राजधानी में धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस फोर्स काम कर रही हैं। शेल्टर में रहें! इन धमाकों के बाद यूक्रेन की वायु सेना ने भी शनिवार तड़के देश भर में हवाई अलर्ट जारी किया।

कई मिसाइल और ड्रोन कीव के ऊपर उड़ रहे यूक्रेन की एयरफोर्स ने बताया कि ड्रोन और मिसाइलें राजधानी सहित यूक्रेन के कई इलाकों के ऊपर उड़ रहे हैं। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि उसके पत्रकारों ने कई जोरदार धमाके सुने, जिनमें से कुछ के साथ तेज रोशनी भी थी, जिससे आसमान नारंगी रंग का हो गया।