    जेलेंस्की-ट्रंप की मीटिंग से पहले कीव में मिसाइल अटैक, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:19 AM (IST)

    रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कीव में जोरदार मिसाइल हमले हुए, जिससे कई धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई। यूक्रेन की वायु सेना ने हवाई अलर्ट जारी किया और मेयर ...और पढ़ें

    जेलेंस्की-ट्रंप मुलाकात से पहले कीव में भीषण धमाके। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच कीव में कई शनिवार को कई जोरदार धमाके हुए। हालांकि, पहले ही अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल हमले का खतरा है। इन धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई।

    कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर कहा कि राजधानी में धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस फोर्स काम कर रही हैं। शेल्टर में रहें! इन धमाकों के बाद यूक्रेन की वायु सेना ने भी शनिवार तड़के देश भर में हवाई अलर्ट जारी किया।

    कई मिसाइल और ड्रोन कीव के ऊपर उड़ रहे

    यूक्रेन की एयरफोर्स ने बताया कि ड्रोन और मिसाइलें राजधानी सहित यूक्रेन के कई इलाकों के ऊपर उड़ रहे हैं। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि उसके पत्रकारों ने कई जोरदार धमाके सुने, जिनमें से कुछ के साथ तेज रोशनी भी थी, जिससे आसमान नारंगी रंग का हो गया।

    गौरतलब है कि ये हवाई अलर्ट ऐसे समय पर आया है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं।

    रूस की ओर से लगाए गए ये आरोप

    उधर, रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके EU समर्थकों पर अमेरिका की मध्यस्थता वाली योजना को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया।

    इस हफ्ते जेलेंस्की की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, नवीनतम योजना एक 20-सूत्रीय प्रस्ताव है जो युद्ध को उसकी मौजूदा फ्रंट लाइन पर रोक देगा, लेकिन यूक्रेन के लिए पूर्व से सैनिकों को वापस बुलाने का रास्ता खोलेगा, जहाँ गैर-सैन्यीकृत बफर जोन बनाए जा सकते हैं।

