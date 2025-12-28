Language
    नेतन्याहू फ्लोरिडा में ट्रंप से करेंगे मुलाकात, गाजा युद्धविराम के दूसरे चरण और ईरान पर करेंगे चर्चा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को अमेरिका रवाना होंगे और सोमवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेंजामिन नेतन्याहू की 2025 में ट्रंप से उनकी पांचवीं मुलाकात होगी (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को अमेरिका रवाना होंगे और सोमवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह 2025 में ट्रंप से उनकी पांचवीं मुलाकात होगी।

    एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि यह यात्रा गाजा में इजरायल-हमास युद्धविराम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच हो रही है।

    ट्रंप प्रशासन क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ मिलकर दूसरे चरण की घोषणा जल्द करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण, इजरायली सेना की वापसी, अंतरिम फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सरकार की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) की तैनाती शामिल है।

    ट्रंप ने दिसंबर मध्य में कहा था कि नेतन्याहू छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आ सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार नेतन्याहू के रुख से निराश हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इजरायल युद्धविराम को कमजोर कर रहा है और शांति प्रक्रिया में देरी कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुलाकात गाजा समझौते के भविष्य के लिए निर्णायक होगी।

    इजरायली मीडिया येदियोथ अहरोनोथ के अनुसार, चर्चा के मुख्य मुद्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं का पुनर्निर्माण, इजरायल-सीरिया सुरक्षा समझौता, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्धविराम और गाजा के अगले चरण शामिल होंगे। नेतन्याहू ईरान को प्रमुख खतरे के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे।

     

    अक्टूबर में ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के बाद प्रगति धीमी रही है। दोनों पक्ष उल्लंघनों का आरोप लगा रहे हैं, और युद्धविराम नाजुक बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन जनवरी में गाजा के लिए बड़े ऐलान करने की योजना बना रहा है, लेकिन नेतन्याहू की सहमति इसके लिए जरूरी है।

     

    यह यात्रा करीब पांच दिन की हो सकती है, जिसमें नेतन्याहू अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यहूदी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं।