'पाकिस्तान वापस जाओ', UN पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस पर फूटा लोगों का गुस्सा

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ा। यूएन महासभा के बाहर प्रदर्शनकारियों ने यूनुस गो बैक और यूनुस पाकिस्तान के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नोबल पुरस्कार विजेता पर पक्षपात और खराब शासन का आरोप लगाया। यूनुस ने यूएन महासभा में कहा कि उनका देश अब आगे बढ़ चुका है और परिवर्तन की आकांक्षाओं को साझा किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को शुक्रवार को अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ गया। यूएन महासभा के चौथे दिन अपने संबोधन के लिए पहुंचे यूनुस के विरोध में यूएन के बाहर जमकर नारे लगे।

दरअसल, प्रदर्शनकारी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए और यूमुन गो बैक तथा यूनुस पाकिस्तान की के नारे लगाए। इसके साथ ही विरोध कर रहे लोगों ने नोबल पुरस्कार विजेता पर पक्षपात तथा खराब शासन का भी आरोप लगाया। इस प्रकरण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस का दूसरा भाषण गौरतलब है कि बांग्लादेश में साल 2024 में हुए जेन जी आनंदोलन के दौरान शेख हसीना की 15 साल से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंका गया। इसके बाद पड़ोसी मुल्क में नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस बनें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ यूनुस ने यूएन में दूसरा भाषण दिया।

#WATCH | New York | Supporters of Former Bangladesh PM Sheikh Hasina hold protests outside the UN against Chief Adviser of the interim government of Bangladesh, Muhammad Yunus. pic.twitter.com/SbSO9QRXsd — ANI (@ANI) September 26, 2025 यूनुस पर प्रदर्शनकारियों ने क्या आरोप लगाए? बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस पर प्रदर्शनकारियों ने पक्षपात और खराब शासन का आरोप लगाया है। इसके अलावा आरोप है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर के हिंदुओं पर हमलों की अनुमति दे देती है। तथा कुछ लोग इस हिंसा को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।