    'पाकिस्तान वापस जाओ', UN पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस पर फूटा लोगों का गुस्सा

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:25 AM (IST)

    बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ा। यूएन महासभा के बाहर प्रदर्शनकारियों ने यूनुस गो बैक और यूनुस पाकिस्तान के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नोबल पुरस्कार विजेता पर पक्षपात और खराब शासन का आरोप लगाया। यूनुस ने यूएन महासभा में कहा कि उनका देश अब आगे बढ़ चुका है और परिवर्तन की आकांक्षाओं को साझा किया।

    संयुक्त राष्ट्र में मोहम्मद यूनुस का विरोध पक्षपात और कुशासन के लगे आरोप। (फोटो-रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को शुक्रवार को अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ गया। यूएन महासभा के चौथे दिन अपने संबोधन के लिए पहुंचे यूनुस के विरोध में यूएन के बाहर जमकर नारे लगे।

    दरअसल, प्रदर्शनकारी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए और यूमुन गो बैक तथा यूनुस पाकिस्तान की के नारे लगाए। इसके साथ ही विरोध कर रहे लोगों ने नोबल पुरस्कार विजेता पर पक्षपात तथा खराब शासन का भी आरोप लगाया। इस प्रकरण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

    संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनुस का दूसरा भाषण

    गौरतलब है कि बांग्लादेश में साल 2024 में हुए जेन जी आनंदोलन के दौरान शेख हसीना की 15 साल से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंका गया। इसके बाद पड़ोसी मुल्क में नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस बनें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ यूनुस ने यूएन में दूसरा भाषण दिया।

    यूनुस पर प्रदर्शनकारियों ने क्या आरोप लगाए?

    बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस पर प्रदर्शनकारियों ने पक्षपात और खराब शासन का आरोप लगाया है। इसके अलावा आरोप है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर के हिंदुओं पर हमलों की अनुमति दे देती है। तथा कुछ लोग इस हिंसा को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

    यूएन में क्या बोले यूनुस?

    संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पिछले साल इस प्रतिष्ठित सभा में मैंने आपसे एक ऐसे देश की बात की थी जिसने हाल के दिनों में एक आंदलोन को देखा था। मैंने आपके साथ परिवर्तन की हमारी आकंक्षाओं को साझा किया। आज मैं आपको यहां बताने के लिए खड़ा हूं कि हम अब काफी आगे निकल चुके हैं। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

