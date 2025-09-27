'पहले पाक में आतंकी शिविरों को बंद करें', UN में शहबाज शरीफ के शांति वाले ज्ञान पर भारत का करारा जवाब

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। उन्होंने भारत से शांति की बात कही जिसपर भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएम सच्चे हैं तो उन्हें तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर से जहर उगला है। इतना ही नहीं उन्होंने दिखावटी दावा करते हुए कहा कि वह और उनका मुल्क भारत के साथ शांति चाहता है। उनकी इस टिप्पणी पर भारत ने जवाब दिया है।

दरअसल, यूएन में शहबाज शरीफ़ के भाषण पर भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएम सचमुच सच्चे हैं, तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को उत्तर देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की बात कही है। अगर वह सचमुच सच्चे हैं, तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए।

पेटल गहलोत ने कहा कि यह भी विडंबना है कि एक ऐसा देश जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता में विश्वास रखता है, इस सभा को आस्था के मामलों पर उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान का राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श उसकी असली प्रकृति को दर्शाता है। जाहिर है, उन्हें आईने में देखने की बहुत देर हो चुकी है।

'परमाणु ब्लैकमेल से नहीं पीछे हटेंगे' पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के भाषण पर भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों की बीच कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। भारत दोनों को जवाबदेह ठहराएगा। हम परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे।

इसके साथ ही भारत ने यूएन में साफ किया कि भारत और पाकिस्तान लंबे समय से इस बात पर सहमत हैं कि उनके बीच किसी भी लंबित मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा। इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय स्थिति है।