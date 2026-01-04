Language
    वेनेजुएला की सत्ता पर अब भी निकोलस मादुरो की पकड़? भरोसेमंद लोगों ने संभाल रखी है देश की कमान

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:48 AM (IST)

    अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बावजूद, देश के उच्च अधिकारी उनके समर्थन में हैं। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वेनेजुएला पर मादुरो की पकड़ (फोटो-रॉयटर्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर इस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी वेनेजुएला में उच्च पदों पर बैठे लोग मादुरो के समर्थन में हैं और उन्हें ही अपना राष्ट्रपति मान रहे हैं।

    वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। लेकिन डेल्सी का कहना है कि मादुरो ही वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति हैं।

    मादुरो की वेनेजुएला पर पकड़

    डेल्सी रोड्रिग्ज अपने भाई और राष्ट्रीय सभा के प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज, आंतरिक मंत्री डियोसडाडो कैबेलो और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज के साथ राज्य टेलीविजन पर आईं और उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति बने हुए हैं।

    डेल्सी रोड्रिग्ज ने यह बयान तब दिया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने डेल्सी के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बताया था कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद शपथ ले ली है और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी बात की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि डेल्सी ही वेनेजुएला में सत्ता की बागडोर संभालेंगी।

    डेल्सी रोड्रिग्ज बनीं अंतरिम राष्ट्रपति

    वेनेजुएला के संविधान के अनुसार भी निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति में रोड्रिग्ज देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई हैं। वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने भी शनिवार देर रात उन्हें यह पदभार संभालने का आदेश दिया।

