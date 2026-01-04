वेनेजुएला की सत्ता पर अब भी निकोलस मादुरो की पकड़? भरोसेमंद लोगों ने संभाल रखी है देश की कमान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर इस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी वेनेजुएला में उच्च पदों पर बैठे लोग मादुरो के समर्थन में हैं और उन्हें ही अपना राष्ट्रपति मान रहे हैं।

वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। लेकिन डेल्सी का कहना है कि मादुरो ही वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। मादुरो की वेनेजुएला पर पकड़ डेल्सी रोड्रिग्ज अपने भाई और राष्ट्रीय सभा के प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज, आंतरिक मंत्री डियोसडाडो कैबेलो और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज के साथ राज्य टेलीविजन पर आईं और उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति बने हुए हैं।

डेल्सी रोड्रिग्ज ने यह बयान तब दिया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने डेल्सी के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बताया था कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद शपथ ले ली है और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी बात की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि डेल्सी ही वेनेजुएला में सत्ता की बागडोर संभालेंगी।