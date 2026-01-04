'ट्रंप कर सकते हैं तो आप कम हैं क्या...', ओवैसी ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पीएम मोदी के सामने रखी ये मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे एक बड़ी मांग रखी है। ओवैसी ने अमेरिका के वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर पीएम मोदी से कहा कि 'ट्रंप कर सकते हैं तो आप कम हैं क्या'।

असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि आप भी पाकिस्तान से 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को उठाकर भारत ले आओ। आतंकियों को उठाकर भारत ले आओ असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमला करने वाला चाहे मसूद अजहर हो या लश्कर-ए-तैयबा का जालिम शैतान, अगर आपका 56-इंच का सीना है तो इन आतंकवादियों को उठाकर भारत ले आओ।'