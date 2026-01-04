'ट्रंप कर सकते हैं तो आप कम हैं क्या...', ओवैसी ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पीएम मोदी के सामने रखी ये मांग
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग की है। उन्होंने अमेरिका द्व ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे एक बड़ी मांग रखी है। ओवैसी ने अमेरिका के वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर पीएम मोदी से कहा कि 'ट्रंप कर सकते हैं तो आप कम हैं क्या'।
असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि आप भी पाकिस्तान से 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को उठाकर भारत ले आओ।
आतंकियों को उठाकर भारत ले आओ
असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमला करने वाला चाहे मसूद अजहर हो या लश्कर-ए-तैयबा का जालिम शैतान, अगर आपका 56-इंच का सीना है तो इन आतंकवादियों को उठाकर भारत ले आओ।'
ओवैसी ने इसी जनसभा में आगे कहा कि 'अगर ट्रंप कर सकता है तो आप क्या कम हैं? जब वे कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था कि अबकी बार ट्रंप सरकार।'
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार
असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सामने ये मांग तब रखी है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास में विस्फोटक हमला किया। इतना ही नहीं अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठाकर अमेरिका ले गई।
अमेरिका के इस हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की है कि भारत भी इसी तरह का हमला पाकिस्तान पर करे और 26/11 हमले के आरोपियों को उठाकर भारत ले आए।
यह भी पढ़ें- कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? मादुरो की जगह बनेंगी वेनेजुएला की राष्ट्रपति; ट्रंप का भी है सपोर्ट
यह भी पढ़ें- सिर्फ 30 मिनट में कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गई अमेरिकी सेना? 150 एयरफ्राफ्ट ने मचाई तबाही
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।