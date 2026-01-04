कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? मादुरो की जगह बनेंगी वेनेजुएला की राष्ट्रपति; ट्रंप का भी है सपोर्ट
अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात वेनेजुएला पर विस्फोटक हमला कर दिया। अमेरिका के करीब 150 एयरक्राफ्ट एक साथ वेनेजुएला में घुसे।
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सेना ने केवल मादुरो को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को भी कैद में ले लिया।
डेल्सी रोड्रिग्ज होंगी वेनेजुएला की राष्ट्रपति
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अमेरिका की गिरफ्त में जाने के बाद वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद खाली हो गया। देश में इस तनाव की स्थिति को देखते हुए शीर्ष अदालत ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है।
वेनेजुएला में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक डेल्सी रोड्रिग्ज ही वेनेजुएला की राष्ट्रपति रहेंगी। आखिर कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, इन्होंने अब तक वेनेजुएला के लिए क्या कुछ किया है, आइए जानते हैं।
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज?
वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के पास वित्त और तेल मंत्रालय भी है। देश के कमजोर निजी क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव है। रोड्रिग्ज ने देश में अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कई पारंपरिक आर्थिक नीतियों को अपनाया।
56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिग्ज का जन्म 18 मई 1969 को हुआ था। वह वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में क्रांतिकारी लीगा सोशलिस्टा पार्टी की स्थापना की थी। डेल्सी जन्म से ही काराकास की रहने वाली हैं। डेल्सी को फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है।
डेल्सी रोड्रिग्ज राजनीति में आने से पहले वेनेजुएला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्नातक कर एक वकील बनीं। पिछले एक दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ीं और वेनेजुएला की एक ताकतवर महिला के रूप में सामने आईं।
डेल्सी रोड्रिग्ज का सरकारी कामकाज
निकोलस मादुरो ने डेल्सी रोड्रिग्ज का उनके राजनीतिक करियर में खूब साथ निभाया। रोड्रिग्ज के आने से संविधान सभा में मादुरो की ताकत भी बढ़ गईं।
मादुरो ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डेल्सी रोड्रिग्ज के उपराष्ट्रपति बनने की घोषणा की थी। नियुक्ति की घोषणा करते हुए निकोलस मादुरो ने उन्हें "एक युवा महिला, बहादुर, अनुभवी, शहीद की बेटी, क्रांतिकारी और हजारों लड़ाइयों में परखी हुई" बताया था।
- डेल्सी रोड्रिग्ज 2013 से 2014 के बीच संचार और सूचना मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं।
- 2014 से 2017 तक वह विदेश मंत्री रहीं।
- 2017 में उन्होंने सरकार समर्थक संविधान सभा की प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।
- जून 2018 में रोड्रिग्ज को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया।
डोनल्ड ट्रंप ने कर दी घोषणा
वेनेजुएला की शीर्ष अदालत के आदेश से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने कहा था कि डेल्सी रोड्रिग्ज ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। ट्रंप ने कहा कि 'वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करने को तैयार हैं।' ट्रम्प ने आगे कहा कि निकट भविष्य में अमेरिका वेनेजुएला का संचालन करेगा।
