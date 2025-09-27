Video: यूएन में नेतन्याहू का बहिष्कार, खाली कुर्सियों को संबोधित करते रहे इजरायली प्रधानमंत्री

संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का कई लोगों ने बहिष्कार किया। नेतन्याहू ने गाजा पर युद्ध जारी रखने की कसम खाई जिसके बाद कुछ सदस्य हॉल से बाहर निकल गए। नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों को संदेश दिया और हमास को हथियार डालने की धमकी दी। उन्होंने फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के फैसले की भी निंदा की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसका किसी को यकीन नहीं था। UN महासभा की बैठक के दौरान इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सामूहिक बहिष्कार का सामना करना पड़ गया।

दरअसल, अपने भाषण के दौरान उन्होंने गाजा पर विनाशकारी युद्ध जारी रखने की कसम खाई। इस दौरान जहां कुछ लोगों ने उनके इस वक्तव्य का तालियों स्वागत किया; तो वहीं, कुछ लोग अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार करते हुए हाल से बाहर निकल गए।

गाजा में भी प्रसारित हो रहा था नेतन्याहू का भाषण एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपने संबोधन के दौरान इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनका भाषण लाउडस्पीरों के माध्मय से गाजा में भी प्रसारित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि इस भाषण को इजरायल के बंधक भी सुन सकें।

अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने दावा किया कि एक अभियान के तहत इजरायली खुफिया सेवाओं द्वारा उपकरों पर कब्जा करने के बाद गाजा में लोगों के मोबाइल फोनों के जरिए भाषण को प्रसारित किया जा रहा है। ❗Netanyahu visibly SHAKEN as majority of UN delegates STORM out of General Assembly hall — 'Please ORDER in the hall' https://t.co/JGrjGIN8bR pic.twitter.com/7c4IVf8Lnx — RT (@RT_com) September 26, 2025 गाजा में इजरायली बंधकों को नेतन्याहू का संदेश अपने संबोधन के दौरान पीएम नेतन्याहू ने गाजा में इजरायली बंधकों को संदेश देते हुए कहा कि हमें आपको नहीं भूले हैं। इजरायल के आप सभी के साथ हैं। वहीं, हमास के दिए संदेश में उन्होंने कहा कि अपने हथियार डाल दो। मेरे लोगों को जाने दो। इसके अलावा हमास को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम जिंदा बचोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो इजरायल तुम्हारा शिकार करेगा।

फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के फैसले को गलत बताया इस दौरान इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने उस फैसले की भी निंदा की, जिसमें विश्व के कई देशों ने हाल के दिनों में फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया है। उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया।