    US News: 'घटिया इंसान...', FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी पर क्यों भड़के ट्रंप?

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:47 AM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक काश पटेल की प्रशंसा की है। ट्रंप ने जेम्स कॉमी को घटिया पुलिसवाला बताते हुए उनके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव लाने का समर्थन किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए FBI के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कॉमी को देश के इतिहास का सबसे खराब FBI निदेशक बताया। कॉमी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को FBI निदेशक काश पटेल (Kash Patel) की जमकर तारीफ की है। पूर्व FBI निदेशक जेम्स कॉमी के खिलाफ अभियोग प्रस्ताव लाने पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा काश पटेल ने शानदार काम किया है। जेम्स कॉमी एक घटिया पुलिसवाला था।

    जेम्स कॉमी और डोनल्ड ट्रंप के रिश्ते 2016 से ही तनावपूर्ण है। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप और कॉमी के बीच अकसर नोंक-झोंक देखने को मिलती थी। वहीं, दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप कॉमी के खिलाफ अभियोग का समर्थन कर रहे हैं।

    ट्रंप ने क्या कहा?

    डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं काश पटेल समेत FBI के सभी सदस्यों को उनका शानदार काम के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। जेम्स "डर्टी कॉप" कॉमी हमारे देश के इतिहास में सबसे खराब FBI निदेशक रहे हैं।"

    ट्रंप ने आगे कहा-

    FBI कॉमी की असलियत अच्छी तरह से जानती है। वो बहुत घटिया इंसान था। इस मामले में FBI का उत्साह अविश्वसनीय था। FBI के अलावा अमेरिकी अटॉर्नी जनरल लिंडसे हॉलिगन और न्याय विभाग ने इस मामले पर ध्यान दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

    क्या है पूरा मामला?

    2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस की दखलअंदाजी की भनक लगी थी। ऐसे में FBI को जांच की कमान सौंपी गई। इसके बाद ट्रंप चुनाव जीतकर सत्ता में आए और उस समय कॉमी FBI के निदेशक थे। तभी से ट्रंप और कॉमी के रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए।

    FBI के आरोपों पर पलटवार करते हुए कॉमी ने दावा किया है कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। कॉमी के अनुसार, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून का सहारा लेंगे और कोर्ट में केस लड़ेंगे।

