    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी ठिकानों पर छापेमारी, 17 तालिबान आतंकवादी ढेर

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:47 AM (IST)

    पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी ठिकाने पर छापा मारा जिसके बाद हुई गोलीबारी में 17 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके मारे गए। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख शहबाज इलाही के अनुसार यह झड़प खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हुई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में तीन अधिकारी घायल हो गए। हालांकि मारे गए आतंकियों की पहचान सामने नहीं आ पाई है।

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में छापेमारी में 17 तालिबान आतंकवादी मारे गए (सांकेतिक तस्वीर)

     एपी, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद हुई गोलीबारी में 17 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके मारे गए। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख शहबाज इलाही के अनुसार, यह झड़प खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हुई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में तीन अधिकारी घायल हो गए।

    साथ ही क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख शहबाज इलाही ने हमले को लेकर कोई और ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन कहा कि मारे गए आतंकवादी "ख्वारिज" थे, जो पाकिस्तानी तालिबान के सदस्यों के लिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।

    हालांकि सुरक्षा बल अक्सर इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं, शुक्रवार की छापेमारी दो दिन पहले उत्तर-पश्चिम के एक अन्य जिले डेरा इस्माइल खान में इसी तरह की खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई के बाद की गई थी, जहां गोलीबारी में 13 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके मारे गए थे।

    पाकिस्तान में हाल के वर्षों में आतंकवादी हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिसका अधिकांश हिस्सा अलगाववादी समूहों और पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा किया जाता है।

    टीटीपी अफगान तालिबान से अलग एक समूह है, लेकिन उसका सहयोगी है। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से इसकी हिम्मत बढ़ गई है, और माना जाता है कि इसके कई नेता और लड़ाके तब से अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं।