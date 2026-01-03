Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्या है डेल्टा फोर्स? जिसने वेनेजुएला में दिया मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम; मादुरो को पकड़ने का दावा

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:28 PM (IST)

    अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डोल्टा फोर्स ने दिया वेनेजुएला मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम। (US Army/ Military.com)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है।

    ऑपरेशन के दौरान, वेनेजुएला की राजधानी काराकास और दूसरे इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना ने अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। CBC न्यूज के मुताबिक, यह मिशन डोल्टा फोर्स ने पूरा किया है, जो अमेरिकी सेना की टॉप स्पेशल मिशन यूनिट है।

    क्या है डेल्टा फोर्स?

    साल 1977 में स्थापित और फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना में स्थित, डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे एलीट और गुप्त मिलिट्री यूनिट्स में से एक है। यह अमेरिकन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के तहत काम करती है और ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रति जवाबदेह है। इसे 1st स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशनल डिटैचमेंट-डेल्टा (1st SFOD-D) के नाम से भी जाना जाता है।

    इसका स्ट्रक्चर ब्रिटिश SAS (22nd स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट) जैसा है, जिसने डेल्टा के संस्थापक कर्नल चार्ल्स बेसविथ को डोल्टा फोर्स के गठन के लिए प्रेरित किया।

    इसके काम की गंभीरता और अत्यधिक गोपनीयता को देखते हुए, ऐसी अफवाहें हैं कि इसने आर्मी कम्पार्टमेंटेड एलिमेंट्स (ACE), कॉम्बैट एप्लीकेशंस ग्रुप या डेल्टा जैसे कई नामों का इस्तेमाल किया है।

    डेल्टा फोर्स का मुख्य काम

    यह यूनिट हाई-रिस्क, हाई-वैल्यू मिशन में माहिर है और मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को बचाने, आतंकवादी खतरों को खत्म करने और पकड़ने और विशेष जासूसी का काम करती है।

    यह यूनिट हाई-प्रोफाइल लोगों की करीबी सुरक्षा और गैर-परंपरागत युद्ध में भी ट्रेंड है, जिसमें ऑपरेटर्स स्नाइपिंग, क्लोज-क्वार्टर कॉम्बैट, विस्फोटक और सीक्रेट एंट्री तकनीकों में कुशल होते हैं। उन्हें विमानों, ट्रेनों, जहाजों और वाहनों पर ऑपरेशन संभालने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जिससे वे किसी भी माहौल में किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकें और नियंत्रण कर सकें।

    डेल्टा फोर्स का स्ट्रक्चर

    डेल्टा फोर्स को 4 मुख्य स्क्वाड्रन में बांटा गया है, और सभी को तीन टुकड़ियों में बांटा गया है। रेकी/स्नाइपर टुकड़ी, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और स्नाइपर मिशन को संभालती है और दो डायरेक्ट एक्शन/असॉल्ट टुकड़ियां जो लक्ष्यों पर हमला करने, छापे मारने और हाई-रिस्क मिशन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

    डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन

    डेल्टा फोर्स द्वारा किए जाने वाले अधिकांश मिशन गुप्त होते हैं और समय के साथ केवल कुछ ऑपरेशन ही सार्वजनिक जानकारी में आए हैं।

    डेल्टा फोर्स के कुछ प्रसिद्ध ऑपरेशन हैं, जिनमें ऑपरेशन प्राइम चांस, 2001 में बिन लादेन की तलाश, बगदाद एयरस्ट्राइक, इराक बंधक बचाव, ऑपरेशन गॉथिक सर्पेंट, सोमालिया, ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी, ग्रेनाडा, और ISIS नेता अबू बक्र अल-बगदादी पर छापा।

    डेल्टा फोर्स में कौन शामिल हो सकता है?

    डेल्टा फोर्स केवल सबसे सक्षम और दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों को ही भर्ती करती है। यह आमतौर पर US आर्मी स्पेशल फोर्सेस (ग्रीन बेरेट्स) और 75वीं रेंजर रेजिमेंट से सैनिकों की भर्ती करती है। चयन प्रक्रिया तीन से चार सप्ताह तक चलती है।

    इसकी चयन प्रक्रिया बहुत कठिन होने के कारण केवल कुछ ही उम्मीदवार सफल हो पाते हैं। फिजिकल टेस्क में 35 पाउंड का बैग लेकर 18 मील की निर्धारित समयबद्ध रात्रिकालीन पैदल यात्रा या फिर 45 पाउंड का बैग लेकर ऊबड़-खाबड़, ख़ड़ी ढलान वाले इलाकों में 40 मील की निर्धारित समयबद्ध पैदल यात्रा शामिल है।

    जो लोग इस टेस्ट को पास करते हैं, ऑपरेटर्स ट्रेनिंग कोर्स में जाते हैं, जो 6 महीने का होता है, ताकि वे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन के लिए एलीट ऑपरेटर बन सकें।

    यह भी पढ़ें- अमेरिका ने वेनेजुएला पर बोला हमला, राजधानी समेत कई शहरों में बमबारी; पूरे देश में इमरजेंसी

     