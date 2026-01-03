उत्तराखंड: गंगोत्री में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कड़ाके की ठंड के चलते जम गई भागीरथी नदी

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: जनपद के गंगोत्री क्षेत्र में शीतकाल के दौरान पड़ रही भीषण ठंड ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में न्यूनतम तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान भी माइनस 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के चलते भागीरथी नदी की जलधारा किनारों पर जम गई है।

नदी के किनारों पर बर्फ जमने से भारी फिसलन पैदा हो गई है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही करना बेहद जोखिमभरा हो गया है। कई स्थानों पर नदी किनारे चलना जानलेवा साबित हो सकता है। शनिवार को गंगोत्री धाम क्षेत्र में गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम को जमी हुई भागीरथी नदी के किनारे अत्यधिक जोखिम के बीच गुजरी।