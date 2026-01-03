उत्तराखंड: गंगोत्री में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कड़ाके की ठंड के चलते जम गई भागीरथी नदी

Language
    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:12 PM (IST)

    शनिवार को गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी किनारे जम चुकी नदी के ऊपर जोखिम के साथ गुजरता गंगोत्री नेशनल पार्क टीम का दल। फोटो- साभार- स्रोत गंगोत्री 

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: जनपद के गंगोत्री क्षेत्र में शीतकाल के दौरान पड़ रही भीषण ठंड ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में न्यूनतम तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान भी माइनस 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के चलते भागीरथी नदी की जलधारा किनारों पर जम गई है।

    नदी के किनारों पर बर्फ जमने से भारी फिसलन पैदा हो गई है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही करना बेहद जोखिमभरा हो गया है। कई स्थानों पर नदी किनारे चलना जानलेवा साबित हो सकता है। शनिवार को गंगोत्री धाम क्षेत्र में गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम को जमी हुई भागीरथी नदी के किनारे अत्यधिक जोखिम के बीच गुजरी।

    केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी हल्की बर्फबारी

    केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर दूसरे दिन भी दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई, जिससे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई। निचले इलाकों और जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में बादलों के बीच चटख धूप खिली रही। प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। वुड स्टोन प्रभारी सोबन सिंह बिष्ट के अनुसार केदारनाथ धाम में अभी तक इंचभर भी बर्फ जमा नहीं हुई है।

