    Snowfall In Kedarnath: इंद्र देव ने बाबा केदार का किया हिमाभिषेक, केदारनाथ में दूसरे दिन भी हुई हल्की बर्फबारी

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:41 PM (IST)

    Snowfall In Kedarnath: केदारनाथ धाम और ऊंची चोटियों पर लगातार दूसरे दिन हल्की बर्फबारी हुई, जिससे शीतलहर बढ़ गई है। हालांकि, अभी भारी बर्फबारी शुरू नह ...और पढ़ें

    Snowfall In Kedarnath: केदारनाथ धाम का शनिवार का नजारा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: Snowfall In Kedarnath: केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर दूसरे दिन भी दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि अभी जमने वाली बर्फवारी शुरू नहीं हुई है। हल्की बर्फवारी होने से धाम के साथ ही जनपद में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं निचले इलाकों में बादलों के बीच हल्की धूप रही।

    चोटियों पर हुई हल्की बर्फवारी 

    गत शुक्रवार को केदारनाथ धाम में दोपहर बाद हल्की बर्फवारी होने से मौसम ठंडा हो गया था। शनिवार को केदारनाथ में सुबह मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फवारी हुई।

    अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद 

    इसके बाद आसमान में बादल छाए रहे। केदारनाथ धाम में लंबे समय बर्फबारी के असार बने हैं, लेकिन जिस तरह से बर्फवारी होनी है, उस तरह से अभी तक बर्फ गिरनी शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होगी।

    प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था

    वहीं जिला मुख्यालय समेत पूरे जनपद में बादलों के बीच सूर्य देव ने दर्शन दिए। चटक धूप न होने से शीतलहर का प्रकोप जारी है। जनपद के कई स्थानों पर ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की गई है।

    अभी इंचभर भी बर्फ जमा नहीं हुई

    वुड स्टोन के प्रभारी सोबन सिंह बिष्ट ने बताया कि केदारनाथ मंदिर परिसर में हल्की बर्फबारी हुई है। अभी मंदिर परिसर के आसपास इंचभर भी बर्फ जमा नहीं हुई है। आने वाले दिनों में भारी बर्फवारी होने की उम्मीद है।

