कारगिल के द्रास में स्नोफॉल, चांदी की तरह चमके पहाड़ और वादियां, Photos में देखें स्वर्ग सा नजारा

डिजिटल डेस्क, लद्दाख। कारगिल के द्रास में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिसने पूरे क्षेत्र को एक बर्फीले लोक में बदल दिया है। बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों और घाटियों को ढक लिया है, जिससे द्रास की प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ गई है। यह मनमोहक दृश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।

शीतलहर से बढ़ी ठंड उधर, जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी और शीतलहर का दौर जारी है। बर्फबारी से यहां सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। बीते शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धूप खिली रही, लेकिन ठंडी हवाओं से गलन का एहसास भी होता रहा। रात के वक्त पारे में गिरावट से स्थानीय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ा।

सीजन का सबसे ठंडा दिन जम्मू में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 14.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यह सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। वहीं, श्रीनगर में दिन का पारा 11.8, पहलगाम में 8.0 और गुलमर्ग में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

6 जनवरी को हो सकती है बर्फबारी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, 6 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के कुछ पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में अगले तीन दिन तक कोहरा छाने की संभावना हैं