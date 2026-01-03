Weather Update: बर्फीली शीतलहर और कड़ाके की ठंड से कांपे लोग, बरेली में घने कोहरे का अलर्ट

Language
    By Himanshu Agnihotri Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:08 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। शुक्रवार को जिले में कड़ाके की ठंड और बर्फीली शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी। सुबह से ही गलन और शीतलहर का प्रभाव दिखाई दिया, दोपहर तक सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

    मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान


    शुक्रवार को अधिकतम पारा 13.3 और न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। जिले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन भर गलन बनी रही। सड़कों पर जरूरी काम से ही लोग निकले और लोग ठंड से बचने के लिए जगह-जगह अलाव का सहारा लेते नजर आए।

    प्रशासन ने शीतलहर के मद्देनजर रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों ने इस मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और केवल आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है।

