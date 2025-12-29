उत्तरकाशी में दो आवासीय भवन में लगी भीषण आग, SDRF व फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल के लिए रवाना
उत्तरकाशी जनपद के मोरी तहसील के सट्टा गांव में सोमवार शाम दो आवासीय भवनों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मोरी से एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और राजस्व की ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण पुरोला (उत्तरकाशी): उत्तरकाशी जनपद के सीमांत मोरी तहसील के ग्राम सट्टा में सोमवार शाम अचानक दो आवासीय भवनों में आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मोरी से एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और राजस्व की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई।
इस संबंध में थानाध्यक्ष मोरी मोहन कठैत ने बताया कि अग्निकांड की घटना सोमवार शाम साढ़े चार बजे की बताई जा रही है। सट्टा गांव में दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना पर मोरी से एसडीआरएफ, पुलिस, फायर व राजस्व की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है।
