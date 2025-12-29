Language
    उत्तरकाशी में दो आवासीय भवन में लगी भीषण आग, SDRF व फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल के लिए रवाना

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    उत्तरकाशी जनपद के मोरी तहसील के सट्टा गांव में सोमवार शाम दो आवासीय भवनों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मोरी से एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और राजस्व की ...और पढ़ें

    Hero Image

     उत्तरकाशी के सीमांत मोरी तहसील के ग्राम सट्टा में दो भवनों में लगी आग। 

    संवाद सूत्र, जागरण पुरोला (उत्तरकाशी): उत्तरकाशी जनपद के सीमांत मोरी तहसील के ग्राम सट्टा में सोमवार शाम अचानक दो आवासीय भवनों में आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मोरी से एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और राजस्व की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई।

    इस संबंध में थानाध्यक्ष मोरी मोहन कठैत ने बताया कि अग्निकांड की घटना सोमवार शाम साढ़े चार बजे की बताई जा रही है। सट्टा गांव में दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना पर मोरी से एसडीआरएफ, पुलिस, फायर व राजस्व की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

