सीतापुर में दर्दनाक हादसा: पुआल पर लगे बिस्तर में लगी आग, सो रहे बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत
सीतापुर के सुरजनपुर दुधरा गांव में पुआल के बिस्तर में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग सीता की जलकर मौत हो गई। वह अपने कमरे में सो रहे थे जब आग लगी। ग्राम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। सुरजनपुर दुधरा में रविवार की देर शाम पुआल में आग लग गई। इससे घर में सो रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस व राजस्व टीम मौके पर जाकर जांच कर रही है।
सुरजनपुर दुधरा गांव निवासी 70 वर्षीय सीता पुत्र मैकू रविवार की देर शाम अपने कमरे में पुआल पर बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे। इसी बीच पुआल में आग लग गई। घर में आग की लपटें देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया और आग बुझाने में जुट गए।
आग जब तक बुझाई जाती सीता की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के मुताबिक सीता बीड़ी पीते थे। शायद उसी से पुआल में आग लगी है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे रामपुरकला थानाध्यक्ष पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि बुजर्ग नशा भी करते थे।
इसलिए पत्नी और बच्चे इनके साथ नहीं रहते थे। इन्होंने बीड़ी पीकर डाली होगी, उसी से पुआल में आग लग गई। घर में अकेले होने के कारण किसी को पता नहीं चला। एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। राजस्व टीम को जांच के लिए भेजा गया है।
चलने फिरने में थे असमर्थ
ग्रामीणों के मुताबिक वह चलने-फिरने में असमर्थ थे। परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं था। शायद इसी से आग लगने पर वह भाग नहीं सके। इससे किसी को पता नहीं चल सका।
