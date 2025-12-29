सीतापुर में दर्दनाक हादसा: पुआल पर लगे बिस्तर में लगी आग, सो रहे बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। सुरजनपुर दुधरा में रविवार की देर शाम पुआल में आग लग गई। इससे घर में सो रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस व राजस्व टीम मौके पर जाकर जांच कर रही है। सुरजनपुर दुधरा गांव निवासी 70 वर्षीय सीता पुत्र मैकू रविवार की देर शाम अपने कमरे में पुआल पर बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे। इसी बीच पुआल में आग लग गई। घर में आग की लपटें देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया और आग बुझाने में जुट गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आग जब तक बुझाई जाती सीता की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के मुताबिक सीता बीड़ी पीते थे। शायद उसी से पुआल में आग लगी है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे रामपुरकला थानाध्यक्ष पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि बुजर्ग नशा भी करते थे।