यूपी में ईंट से कूचकर कुत्ते की बेरहमी से हत्या, रस्सी से बांध कर शव गली में घसीटा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

जागरण संवाददाता, मेरठ। आवारा कुत्ते को मारकर गली में घसीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कंकरखेड़ा में कब्रिस्तान के पास रहने वाली निवासी सबीला के छह वर्षीय बेटे आहद पर घर के बाहर 24 दिसंबर की शाम देसी पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था।

उसका हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया था। सबीला का आरोप है कि मुहल्ले के मुर्सलीन ने कई आवारा देसी कुत्ते पाल रखे हैं, वह उन्हें मांस खिलाता है। उन्हीं में से एक कुत्ते ने बच्चे को जख्मी किया है।

सबीला की तहरीर पर मुर्सलीन, हसीना, सोनू, शाहिद, सोनी और छोटी के खिलाफ थाने में रिपार्ट दर्ज की गई थी। अब मुर्सलीन ने आरोप लगाया है कि सबीला के बड़े बेटे ने ईंट से हमला कर कुत्ते की हत्या की है। इसका विरोध मुर्सलीन और उसके स्वजन ने किया तो उनके साथ भी बदसलूकी कर धमकी दी गई।