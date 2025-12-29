Language
    यूपी में ईंट से कूचकर कुत्ते की बेरहमी से हत्या, रस्सी से बांध कर शव गली में घसीटा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:59 AM (IST)

    मेरठ के कंकरखेड़ा में एक कुत्ते को ईंट से मारकर बेरहमी से हत्या करने और शव को गली में घसीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबीला के छह ...और पढ़ें

    कंकरखेड़ा की न्यू गोविंदपुरी में कुत्ते को मारकर रस्सी में बांधकर ले जाता युवक।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आवारा कुत्ते को मारकर गली में घसीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कंकरखेड़ा में कब्रिस्तान के पास रहने वाली निवासी सबीला के छह वर्षीय बेटे आहद पर घर के बाहर 24 दिसंबर की शाम देसी पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था।

    उसका हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया था। सबीला का आरोप है कि मुहल्ले के मुर्सलीन ने कई आवारा देसी कुत्ते पाल रखे हैं, वह उन्हें मांस खिलाता है। उन्हीं में से एक कुत्ते ने बच्चे को जख्मी किया है।

    सबीला की तहरीर पर मुर्सलीन, हसीना, सोनू, शाहिद, सोनी और छोटी के खिलाफ थाने में रिपार्ट दर्ज की गई थी। अब मुर्सलीन ने आरोप लगाया है कि सबीला के बड़े बेटे ने ईंट से हमला कर कुत्ते की हत्या की है। इसका विरोध मुर्सलीन और उसके स्वजन ने किया तो उनके साथ भी बदसलूकी कर धमकी दी गई।

    आरोप है कि हत्या करने के बाद युवक रस्सी से मृत कुत्ते को बांधकर गलियों में घसीटता रहा। मुर्सलीन ने कहा कि उसने पुलिस से शिकायत भी दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत सबीला से भी बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

