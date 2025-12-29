यूपी में खौफनाक वारदात: 8 माह की गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या, मरने से पहले वीडियो बनाकर मायके वालों को भेजा
बागपत के धनौरा टीकरी गांव में आठ माह की गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसे पुलिस ने हिरासत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बागपत। धनौरा टीकरी गांव में शनिवार की रात आठ माह की गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मायके वालों ने ससुरालियों पर घटना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के परासौली की रहने वाली कनक उर्फ कमल की शादी इसी साल 10 अप्रैल को आशीष पुत्र रविंद्र निवासी धनौरा टीकरी के साथ हुई थी। कनक आठ माह की गर्भवती थी। आशीष हरिद्वार में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है।
कनक की मां रेखा, भाई रवि ने पुलिस को बताया कि आशीष आए दिन कनक के साथ मारपीट करता था। कनक ने कई बार इसकी जानकारी उन्हें भी दी थी। शनिवार की रात देर रात आशीष ने कनक के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी।
उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी तो रात के समय ही पुलिस मौके पर पहुंची और कनक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपित आशीष को हिरासत में ले लिया है। देर शाम तक मायके वालों की ओर से तहरीर नहीं दी गई थी।
थाना प्रभारी दोघट सूर्यदीप सिंह ने बताया कि कनक के स्वजन ने ससुरालियों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतका के पति आशीष को हिरासत में ले लिया गया है।
मरने से पहले बनाया था वीडियो
कनक की मां रेखा ने बताया कि उसकी बेटी ने शनिवार की रात लगभग 10 बजे मोबाइल से अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें वह घर से बाहर खड़ी हुई थी। वीडियो में उसकी आशीष के साथ बहस हो रही थी। वीडियो में कनक कह रही है कि उसके पति के एक युवती के साथ संबंध है वह विरोध करती है तो पति मारपीट करता है।
वह आठ माह की गर्भवती है और उसका जीना हराम हो रहा है। यह वीडियो उसने रात लगभग 10 बजे ही उन्हें भेज दी थी। उसके बाद रात लगभग 11 बजे कनक की हत्या कर दी गई। वीडियो मिलते ही उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची तो वह मृत हालत में मिली।
