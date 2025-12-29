यूपी में खौफनाक वारदात: 8 माह की गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या, मरने से पहले वीडियो बनाकर मायके वालों को भेजा

संवाद सूत्र, जागरण बागपत। धनौरा टीकरी गांव में शनिवार की रात आठ माह की गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मायके वालों ने ससुरालियों पर घटना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के परासौली की रहने वाली कनक उर्फ कमल की शादी इसी साल 10 अप्रैल को आशीष पुत्र रविंद्र निवासी धनौरा टीकरी के साथ हुई थी। कनक आठ माह की गर्भवती थी। आशीष हरिद्वार में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है।

कनक की मां रेखा, भाई रवि ने पुलिस को बताया कि आशीष आए दिन कनक के साथ मारपीट करता था। कनक ने कई बार इसकी जानकारी उन्हें भी दी थी। शनिवार की रात देर रात आशीष ने कनक के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी तो रात के समय ही पुलिस मौके पर पहुंची और कनक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपित आशीष को हिरासत में ले लिया है। देर शाम तक मायके वालों की ओर से तहरीर नहीं दी गई थी।