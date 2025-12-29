प्रतापगढ़ में आशनाई में नाराज युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास, युवती के घर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क लगाई आग, हालत गंभीर
प्रतापगढ़ में एक 23 वर्षीय युवक सूरज पटवा ने प्रेम संबंध में युवती से कहासुनी होने पर उसके घर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। गंभीर रूप से ...और पढ़ें
संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। जनपद में बड़ी घटना हो गई। आशनाई के चक्कर में एक युवक द्वारा खुद को आग के हवाले करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक ने आत्मदाह का प्रयास युवती के घर के सामने किया। गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय फिर प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अवसानगंज संग्रामगढ़ बाजार निवासी है युवक
आशनाई के चक्कर में अवसानगंज संग्रामगढ़ बाजार निवासी 23 वर्षीय सूरज पटवा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। इससे वह गंभीर रूप से जल गया। उसका पड़ोस के एक गांव की युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। रविवार देर शाम किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे युवक काफी नाराज हो गया था।
आग की लपटों में युवक को घिरा देख मची अफरा-तफरी
बताया जाता है कि गुस्से और आवेश में आए सूरज ने युवती के घर के सामने पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा ली। युवक आग की लपटों में घिरा तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से झुलस गया।
प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती
घटना की सूचना मिलते ही युवक के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से सूरज को तत्काल उपचार के लिए कुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
युवती व स्वजन घटना से सहमे
युवती और उसके परिवार के लोग भी घटना से सहमे हुए हैं। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल के साथ ही पूछताछ कर रही है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर एके गुप्ता का कहना है कि युवक के शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। एसओ मनोज तोमर का कहना है कि युवक द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाए जाने के मामले की जांच की जा रही है।
