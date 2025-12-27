Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही हुई बंद; BRO के जवान जुटे मार्ग खोलने में

    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    शनिवार को उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। साढ़े तीन घंटे बाद छोटे वाहनों के ...और पढ़ें

    Hero Image

    नालूपानी व देवीधार के बीच भूस्खलन से अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे। स्रोत पुलिस विभाग 

                       

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को बिना वर्षा के खट्टूखाल के पास अचानक हुए भारी भूस्खलन से बंद हो गया। हालांकि, साढ़े तीन घंटे बाद हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारु नहीं हो पाई है। बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारू करने के लिए बीआरओ की ओर से बोल्डर तोड़ने का काम जारी है।
    जानकारी के अनुसार शनिवार को तीन से साढ़े तीन बजे के मध्य गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी व देवीधार के बीच खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन हुआ, भूस्खलन के चलते आए बड़े-बड़े बोल्डर व मलबे के कारण हाईवे पर यातायात बाधित हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पहुंची धरासू थाना पुलिस की टीम ने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने जान जोखिम में डालकर भूस्खलन क्षेत्र को पार किया। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर करीब एक किमी तक वाहन फंस गए। हालांकि साढ़े तीन घंटे बाद शाम करीब सात बजे छोटे वाहनों के लिए हाईवे को खोल दिया गया।

    धरासू थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज असवाल ने बताया कि बड़े वाहनों के लिए बीआरओ की मशीनों द्वारा बोल्डर तोड़ने का कार्य जारी है। बोल्डरों को तोड़ने मे कठिनाइयां हो रही हैं, जिस कारण मार्ग सुचारु होने में समय लग सकता है।

    साढ़े पांच घंटे ठप रही एयरटेल की दूरसंचार सेवा

    गंगोत्री हाईवे पर हुए भूस्खलन के चलते एयरटेल की कनेक्टिविटी सेवा करीब साढ़े पांच घंटे ठप रही। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार एयरटेल की लाइन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते कट गई थी।

    जिस कारण नेटवर्क बाधित होने से उपभोक्ता परेशान रहे। रात करीब नौ बजे बाद नेटवर्किंग ऐजेंसी के कार्मिकों ने नेटवर्क सेवा को दोबारा सुचारू किया।

    यह भी पढ़ें- अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर चलती बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से 35 यात्रियों की बची जान

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, महिला की मौत और दो घायल