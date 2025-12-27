उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही हुई बंद; BRO के जवान जुटे मार्ग खोलने में

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को बिना वर्षा के खट्टूखाल के पास अचानक हुए भारी भूस्खलन से बंद हो गया। हालांकि, साढ़े तीन घंटे बाद हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारु नहीं हो पाई है। बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारू करने के लिए बीआरओ की ओर से बोल्डर तोड़ने का काम जारी है।

जानकारी के अनुसार शनिवार को तीन से साढ़े तीन बजे के मध्य गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी व देवीधार के बीच खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन हुआ, भूस्खलन के चलते आए बड़े-बड़े बोल्डर व मलबे के कारण हाईवे पर यातायात बाधित हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर पहुंची धरासू थाना पुलिस की टीम ने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने जान जोखिम में डालकर भूस्खलन क्षेत्र को पार किया। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर करीब एक किमी तक वाहन फंस गए। हालांकि साढ़े तीन घंटे बाद शाम करीब सात बजे छोटे वाहनों के लिए हाईवे को खोल दिया गया।

धरासू थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज असवाल ने बताया कि बड़े वाहनों के लिए बीआरओ की मशीनों द्वारा बोल्डर तोड़ने का कार्य जारी है। बोल्डरों को तोड़ने मे कठिनाइयां हो रही हैं, जिस कारण मार्ग सुचारु होने में समय लग सकता है।