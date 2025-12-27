Language
    हापुड़ में हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, महिला की मौत और दो घायल

    By Dhrub Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    ब्रजघाट में हाईवे पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरोहा निवासी बिजेंद्र सिं ...और पढ़ें

    ब्रजघाट में हाईवे पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ब्रजघाट। ब्रजघाट तीर्थ शहर में शनिवार को हाईवे पर एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को ज़ब्त कर लिया है।

    अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के सोहरगा गांव के रहने वाले लगभग 40 साल के बिजेंद्र सिंह अपनी पत्नी त्रिवेणी, लगभग 38 साल की, और सास केला, लगभग 55 साल की, जो हसनपुर थाना क्षेत्र के शाहरपुर गांव की रहने वाली हैं, के साथ ब्रजघाट की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे ब्रजघाट पहुंचे, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने अचानक उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां त्रिवेनी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को भी ज़ब्त कर लिया है। ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर जाम लग गया।

    पुलिस ने किसी तरह ट्रक को सड़क के बीच से हटाकर किनारे खड़ा किया और जाम खुलवाया। कोतवाली प्रभारी मनोज बलियान ने बताया कि ट्रक को ज़ब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।