    अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर चलती बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से 35 यात्रियों की बची जान

    By Ravindra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    बुलंदशहर में अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर बुलंदशहर डिपो की एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। चालक ने सूझबूझ से बस को रोका और सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर शनिवार सुबह बुलंदशहर डिपो की चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई।

    चालक ने तुरंत बस को किनारे लगाया और यात्रियों को सकुशल उतारा। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। रोडवेज के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। यात्रियों को दूसरी रोडवेज बस से गंतव्य तक पहुंचाया।

    बुलंदशहर डिपो की रोडवेज बस कौशांबी से अलीगढ़ जा रही थी। नेशनल हाईवे-34 के लालपुर गांव स्थित शिवा ढाबे से चालक ने दो यात्रियों को बैठाया। इसके बाद बस चल दी। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी तो अचानक इंजन से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे किया।

    रूकते-रूकते इंजन में लपटें निकलने लगीं। जब तक आग तेज हुई सभी यात्री और चालक परिचालक बस से उतर गए। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। चालक परिचालक ने बस में मौजूद अग्निशमन उपकरणों से बस में लगी आग पर काबू करने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    देखते ही देखते बस से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। हाईवे से गुजरने वाले वाहन जहां-तहां खड़े हो गए। मौके पर ग्रामीण भी एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल कर्मी गाड़ी लेकर पहुंचे। एआरएम दिनेश सिंह मौके पर पहुंच गए।

    दमकल विभाग कर्मियों ने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया। बिलसूरी चौकी प्रभारी शहदेश सिंह चौहान ने बताया कि रोडवेज बस यात्रियों को लेकर कौशांबी से अलीगढ़ जा रही थी।

    हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। एआरएम दिनेश सिंह ने बताया कि बस डीजल ईंधन से संचालित हो रही थी। शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है।