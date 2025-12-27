अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर चलती बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से 35 यात्रियों की बची जान

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर शनिवार सुबह बुलंदशहर डिपो की चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। चालक ने तुरंत बस को किनारे लगाया और यात्रियों को सकुशल उतारा। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। रोडवेज के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। यात्रियों को दूसरी रोडवेज बस से गंतव्य तक पहुंचाया। बुलंदशहर डिपो की रोडवेज बस कौशांबी से अलीगढ़ जा रही थी। नेशनल हाईवे-34 के लालपुर गांव स्थित शिवा ढाबे से चालक ने दो यात्रियों को बैठाया। इसके बाद बस चल दी। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी तो अचानक इंजन से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे किया।

रूकते-रूकते इंजन में लपटें निकलने लगीं। जब तक आग तेज हुई सभी यात्री और चालक परिचालक बस से उतर गए। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। चालक परिचालक ने बस में मौजूद अग्निशमन उपकरणों से बस में लगी आग पर काबू करने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

देखते ही देखते बस से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। हाईवे से गुजरने वाले वाहन जहां-तहां खड़े हो गए। मौके पर ग्रामीण भी एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल कर्मी गाड़ी लेकर पहुंचे। एआरएम दिनेश सिंह मौके पर पहुंच गए।