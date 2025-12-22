Uttarakhand: पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का निधन, उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार में रहे पर्वतीय विकास मंत्री

संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी) : पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते मात्र 49 वर्ष की आयु में बीते रविवार रात्रि उनका दुखद निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2007 से 2012 तक पुरोला विधानसभा के विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा की। वह ईमानदारी, सरल व मिलनसार व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते थे।

