    Uttarakhand: पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का निधन, उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार में रहे पर्वतीय विकास मंत्री

    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार थे। जुवांठा 2007 से 2012 त ...और पढ़ें

     पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा की फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी) : पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे।

    बीमारी के चलते मात्र 49 वर्ष की आयु में बीते रविवार रात्रि उनका दुखद निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2007 से 2012 तक पुरोला विधानसभा के विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा की। वह ईमानदारी, सरल व मिलनसार व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते थे।

    वह उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे। वह स्व. बर्फिया लाल जुवांठा के जेष्ठ पुत्र थे। बर्फिया लाल जुवांठा ने भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए।

    राजेश जुवांठा की माता शांति जुवांठा नगर पालिका विकासनगर से दो बार पालिकाध्यक्ष रह चुकी हैं। राजेश अपने पीछे पत्नी सहित एक पुत्र व पुत्री को छोड़ गए हैं। राजेश जुवांठा के निधन पर पुरोला व्यापार मंडल अनेक सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

    संवेदना व्यक्त करने वालों में विधायक दुर्गेश लाल, पालिकाध्यक्ष बिहारी लाल शाह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकित पंवार, प्यारेलाल हिमानी, राजपाल पंवार, बलदेव रावत आदि शामिल रहे।

