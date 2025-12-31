Language
    By Shivang Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    उधम सिंह नगर में अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी ने 3 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया ह ...और पढ़ें

    ऊधम सिंह नगर में मौसम का अलर्ट, आने वाले दिनों में बढ़ेगी सर्दी। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिले में अगले पांच दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना रहेगा। तीन जनवरी तक जिले में कड़ाके की ठंड के साथ कई स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है।

    आईएमडी के मुताबिक इस अवधि में जिले का अधिकतम तापमान 15.0 से 16.5 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 9.2 से 10.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर सड़क और रेल यातायात पर कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।

    पंतनगर विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डा. एएस नैन ने बताया कि सर्दी और घना कोहरा कृषि कार्यों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसानों को फसलों में तापमान बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से आलू की फसल में इस मौसम में कीट और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नियमित निगरानी और उचित नियंत्रण उपाय अपनाने की जरूरत है।

