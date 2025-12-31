जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिले में अगले पांच दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना रहेगा। तीन जनवरी तक जिले में कड़ाके की ठंड के साथ कई स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है।