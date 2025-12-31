Language
    Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड के पहाड़ों में वर्षा के आसार, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    Uttarakhand Ka Mausamउत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तरकाशी, ...और पढ़ें

    Uttarakhand Weather Today सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। जहां मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, वहीं पर्वतीय इलाकों में आंशिक बादल छाने के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में हल्की वृद्धि भी दर्ज की गई है।

    बर्फबारी की संभावना 

    मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों पर, जबकि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा अथवा बर्फबारी की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी है।

    सुबह छाया रहा कोहरा 

    मंगलवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह धुंध और कोहरा छाया रहा। हालांकि, दिन में तेज धूप खिली, लेकिन कहीं-कहीं आंशिक बादल भी छाये रहे, जिससे पारे में इजाफा हुआ। ऊधम सिंह नगर को छोड़कर ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

    हवाई व रेल सेवा प्रभावित

    मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से हवाई सेवा और रेल सेवा भी प्रभावित हो रही है। देहरादून आने वाली 10 उड़ानें मंगलवार को भी आधे घंटे से लेकर चार घंटे तक देरी से पहुंची। मौसम विभाग ने आज हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपदों के साथ-साथ नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

    शीत दिवस की रही स्थिति

    ऊधम सिंह नगर जनपद में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति भी बनी रह सकती है। नए साल के पहले दिन गुरुवार को भी पर्वतीय जिलों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा अथवा बर्फबारी हो सकती है।

    सतर्क रहने की दी सलाह 

    वहीं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा या बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी की संभावना 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बनी रहेगी। मौसम विभाग ने यात्रियों और वाहन चालकों को कोहरे और पहाड़ी क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

    विभिन्न शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    देहरादून 23.0 8.5
    ऊधमसिंह नगर 14.4 10.0
    मुक्तेश्वर 19.6 5.2
    नई टिहरी 18.0 5.6

