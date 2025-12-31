Language
    Weather Update: कैसा रहेगा नए साल पर ताज के शहर में मौसम का मिजाज, सामने आया IMD का लेटेस्ट अपडेट

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:49 AM (IST)

    आगरा में नया साल बादलों की आवाजाही के साथ शुरू होगा। अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले तीन दिनों तक तापमान में वृद्धि होगी, जिसके ...और पढ़ें

    Hero Image

    ताजमहल पर आए पर्यटक।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में नया साल बादलों की आवाजाही के साथ दस्तक देगा। तापमान में आगामी तीन दिनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर तापमान में गिरावट आएगी। अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षेाभ के असर के चलते ऐसा देखने को मिलेगा।

    उधर, मंगलवार सुबह शहर के खुले क्षेत्रों, हाईवे, बापास और यमुना किनारा पर घना कोहरा देखने को मिला। रात को और सुबह गलन अधिक रही। हालांकि, दोपहर में धूप निकलने पर ठंड से कांपते शहरवासियों को राहत मिली। बुधवार को हल्का कोहरा रहा लेकिन गलन ने लोगों को परेशान किया।

    अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर

    शहर में सोमवार रात 10:30 बजे से ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया। रात चढ़ने के साथ कोहरा भी बढ़ता चला गया। दृश्यता प्रभावित होने से शहर में रात को वाहन रेंगते नजर आए। सुबह भी कोहरा देखने को मिला। रात के तापमान में गिरावट आने से सुबह गलन अधिक रही। हवा चलने से नौ बजे के करीब कोहरा छंट गया और धूप निकल आई। दिन में आसमान साफ रहने से अच्छी धूप निकली।

    हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, तापमान में होगी वृद्धि

    अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार सुबह कोहरा रह सकता है। दोपहर में हल्की धूप निकलेगी।

    मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से एक जनवरी को बादलों की आवाजाही रहेगी। आगामी तीन दिन तक तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आएगी।

    कोहरे में छिपा ताजमहल


    माैसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को एयरफोर्स केंद्र के आंकड़ों के अनुसार शहर में दृश्यता शून्य रही। ताजमहल स्थित केंद्र पर एकत्र आंकड़ों के अनुसार वहां दृश्यता 60 मीटर दर्ज की गई। इससे वीडियो प्लेटफार्म, सेंट्रल टैंक, गार्डन से ताजमहल नजर नहीं आया।