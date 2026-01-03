खनन माफिया के हमले का वीडियो वायरल, फिर भी उत्तराखंड की पुलिस को नहीं दिख रहे आरोपित

जागरण संवाददाता, सितारगंज। अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर-ट्राली को तहसील प्रशासन की टीम पर हमला कर छुड़ा ले जाने के मामले में वीडियो साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि वीडियो में दुस्साहस करने वाले लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं।

31 दिसंबर को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार हिमांशु जोशी के निर्देश पर राजस्व टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान ग्राम निर्मलनगर में सुबह करीब साढ़े आठ बजे अवैध मिट्टी के परिवहन में लिप्त एक महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्राली को राजस्व उपनिरीक्षक त्रिलोचन सुयाल और पंकज चंद ने पकड़ा। जांच में चालक कोई वैध खनन अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि वाहन पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। अवैध खनन की पुष्टि होने पर ट्रैक्टर-ट्राली को सीज कर तहसील लाया जा रहा था।

आरोप है कि रास्ते में 10 से 15 अज्ञात लोगों ने अचानक राजस्व टीम पर धावा बोल दिया और बलपूर्वक ट्रैक्टर-ट्राली छुड़ा ले गए। दबंगों ने ट्राली में भरी अवैध मिट्टी को सड़क पर बिखेर दिया और वाहन लेकर फरार हो गए। पूरी घटना की वीडियोग्राफी की गई, जिसमें हमलावरों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने इस घटना को राजकीय कार्य में गंभीर बाधा बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।