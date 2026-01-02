Language
    अरावली में फिर धड़ल्ले से अवैध खनन, हिरवाड़ी और घाटा शमशाबाद में मिट्टी-पत्थर की नहीं रुक रही चोरी

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:15 PM (IST)

    फिरोजपुर झिरका के हिरवाड़ी और घाटा शमशाबाद गांवों में अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन फिर से शुरू हो गया है। मिट्टी और पत्थरों की चोरी की शिकायतें मिलने ...और पढ़ें

    हिरवाड़ी गांव के अरावली पहाड़ एवं मिट्टी के टीबों का बीते शुक्रवार को निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण। जागरण

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका। खंड के गांव हिरवाड़ी के अरावली पहाड़ में बेखौफ अवैध खनन करने तथा बालू के टीलों से मिट्टी का अवैध रूप से कुछ ग्रामीणों द्वारा फिर से खनन की बात सामने आई है। आरोप है कि कुछ लोग अवैध खनन एवं अवैध रूप से मिट्टी की खोदाई करने के बाद ट्रैक्टरों में भरकर ले जा रहे है। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने पर उन्होंने खनन विभाग, हरियाणा स्टेट इंर्फोसमेंट ब्यूरो नूंह के अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के पत्र लिख दिया है। इसके बाद अवैध खनन करने वालों में हडक़ंप मच गया है।

    प्रतिबंध का भी नहीं पड़ रहा असर

    बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की पहाड़ी में खनन कार्य पर हरियाणा के इस क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। गावों एवं शहरों का सेक्शन चार पांच के तहत भी काफी अरावली व आसपास का एरिया सेक्शन चार एवं पांच के तहत वन विभाग के अंर्तगत आता है। जिसमें सभी प्रकार की खनन गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध है लेकिन हिरवाड़ी गांव के अरावली पहाड़ में पिछले कुछ समय से अरावली पहाड़ में लोगों द्वारा चोरी छिपे रात्रि में अवैध खनन कर पत्थरों को चोरी करने तथा गांव में बने मिट्टी के टीलों में से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था।

    शिकायत पर लिया गया संज्ञान

    वन विभाग के अधिकारियों को हिरवाड़ी गांव के अरावली पहाड़ से पत्थरों के तथा मिट्टी के टीलों में से मिट्टी के अवैध खनन की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भू विज्ञान एवं खनन विभाग नूंह, हरियाणा स्टेट इंर्फोसमेंट ब्यूूरो थाना नूंह के अधिकारियों को पत्र लिखकर इन अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा।

    वन विभाग द्वारा पत्र लिखने के बाद बीते शुक्रवार को वन विभाग, भू-विज्ञान एवं खनन विभाग तथा हरियाणा स्टेट इंर्फोमेंट ब्यूरो थाना नूंह के अधिकारियों ने हिरवाड़ी गांव के अरावली पहाड़ तथा मिट्टी के टीलों को देखा जहां पर उनको अवैध खनन हुआ मिला।

    निरीक्षण के समय वहां पर कोई नहीं मिला। इस गांव के पहाड़ एवं मिट्टी के टीलों में से पत्थर तथा मिट्टी का अवैध खनन कर चोरी करने के मामले की अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    घाटा शमशाबाद गांव में भी अवैध खोदाई की शिकायत

    गांव घाटा शमशाबाद में बने मिट्टी के बड़े- बड़े टीलों में से भी मिट्टी का अवैध खनन कर मिट्टी चोरी करने का मामला भी प्रकाश में आया है। घाटा शमशाबाद गांव के कुछ लोगों ने मिट्टी के किए जा रहे अवैध खुदाई को रोकने तथा मिट्टी की अवैध खुदाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाईकरने की मांग की है।

    देखती रह गई टास्क फोर्स

    उपायुक्त नूंह की अध्यक्षता में जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। अधिकारियों ने गावों के सरपंचों को भी कहा है यदि उनके गांव में अरावली पहाड़ में कोई अवैध खनन करता है तो उसकी सूचना तुरंत दें ताकि कार्रवाई की जा सके। बावजूद फिर भी अवैध खनन चोरी छिपे हो रहा है।

    "हिरवाड़ी गांव के अरावली पहाड़ में से पत्थरों का अवैध खनन करने तथा मिट्टी टीलों में से मिट्टी की अवैध खोदाई कर पत्थरों एवं मिट्टी को चोरी करने की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग तथा हरियाणा स्टेट इंर्फोसमेंट ब्यूरो थाना नूंह के अधिकारियों को शिकायत देकर आरोपितों के विरुद्ध निमयानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। घाटा शमशाबाद गांव में बने मिट्टी के टीलों से मिट्टी की अवैध रूप से की जा रही खुदाई की भी इस गांव के लोगों ने शिकायत की है।"

    -सैद उमर, वन रजिक अधिकारी, फिरोजपुर झिरका।

