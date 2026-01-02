छत्तीसगढ़ में महिला कॉन्स्टेबल पर हमला, खनन विरोधी हिंसा के दौरान फाड़े कपड़े; Video भी बनाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ से महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। एक ऑन-ड्यूटी महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की गई, उसके कपड़े फाड़े गए। यहां तक कि दरिंदों ने इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला कांस्टेबल के साथ घिनौनी हरकत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की गई। ये घटना 27 दिसंबर, 2025 की है, जहां महिला कांस्टेबल को जमीन पर गिराया गया। दो दरिंदों ने महिला के कपड़े फाड़े। वो महिला कांस्टेबल उन दोनों दरिंदों के सामने रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उन दोनों ने उस महिला की कोई बात नहीं सुनी। खनन विरोधी हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह शर्मनाक हरकत की।