आसमान से उतरी 'बेगम': छत्तीसगढ़ की रुखसार के लिए दूल्हे ने मंगाया हेलीकॉप्टर, नजारा देख गांव वाले हुए दंग!

संवाद सूत्र, जागरण, ढक्का मोड़ (अमरोहा)। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव में गुरुवार को नई नवेली दुल्हन को दूल्हे राजा छत्तीसगढ़ से हेलीकाप्टर से लेकर आए। यहां नगर पंचायत उझारी में हेलीपैड तैयार कराया गया था। उन्हें बुधवार को दुल्हन को लेकर यहां आना था परंतु खराब मौसम की वजह से गुरुवार को आए।

हेलीपैड पर पहुंचकर परिवार के लोगों ने दुल्हा और दुल्हन को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उधर दूल्हा दुल्हन के हेलीकाप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।

थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव इकौदा निवासी कासिम की शादी छत्तीसगढ़ के कोरवा निवासी रुखसार से दो दिन पहले हुई थी। शादी के बाद दूल्हे ने दुल्हन को हेलीकाप्टर से घर ले जाने का निर्णय लिया था।

प्रशासन से हेलीकाप्टर उतारने की दो दिन की परमिशन कराई थी। हेलीकाप्टर आने के दौरान पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि गुरुवार को दूल्हा दुल्हन हेलीकाप्टर से आए हैं।

यह भी पढ़ें- बादल छंटेंगे तो उड़ेगा 'इश्क का विमान': हेलीकॉप्टर वाली दुल्हन का इंतज़ार कर रहा सैदनगली