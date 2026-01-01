Language
    बादल छंटेंगे तो उड़ेगा 'इश्क का विमान': हेलीकॉप्टर वाली दुल्हन का इंतज़ार कर रहा सैदनगली

    By Asif Ali Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:45 AM (IST)

    सैदनगली के इकौदा गांव निवासी कासिम अपनी छत्तीसगढ़ी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाने की तैयारी में थे। हसनपुर प्रशासन से अनुमति लेकर उझारी में हेलीपैड भी त ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण, सैदनगली (अमरोहा)। मौसम भी अजब है। कब धोखा दे जाए, कि‍सी को नहीं पता। मौसम ने ऐसा ही कुछ झटका इस युवक को दि‍या, ज‍िसका दो दिन पहले छत्तीसगढ़ निवासी एक युवती से निकाह हुआ है। उसकी तमन्‍ना थी क‍ि वह दुल्हन को लेकर हेलीकाप्टर से आएगा। हसनपुर तहसील प्रशासन से अनुमति लेकर उझारी में हेलीपैड तैयार कराया गया है।

    थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव इकौदा निवासी कासिम का निकाह दो दिन पहले छत्तीसगढ़ निवासी एक युवती से हुआ है। कासिम की हसरत दुल्हन को हेलीकाप्टर से अपने यहां लाने की है।

    बुधवार को दुल्हन को लेकर यहां आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। जिसके लिए प्रशासन से अनुमति ले ली गई थी। परंतु खराब मौसम की वजह से हेलीकाप्टर ने उड़ान नहीं भरी।

    फिलहाल दूल्हा दुल्हन दोनों छत्तीसगढ़ में हैं और वह मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि दूल्हा दुल्हन के हेलीकाप्टर से आने की तैयारी थी, परंतु खराब मौसम की वजह से बुधवार को वह नहीं आ सके हैं।


