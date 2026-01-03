उत्तराखंड में भाजपा नेता पर छेड़छाड़ का मामला, कांग्रेस पार्षद समेत पांच पर पाक्सो में केस दर्ज
रुद्रपुर के जगतपुरा में किशोरियों के विवाद से शुरू हुआ मामला भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच हंगामे में बदल गया। आवास विकास चौकी में दोनों पक्षों के ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जगतपुरा में किशोरियों के आपसी विवाद के बाद आवास विकास चौकी में भाजपाई और कांग्रेसियों के बीच हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के छह नामजद समेत एक अन्य पर छेड़छाड़, पाक्सो, मारपीट और गालीगलौज की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।
शुक्रवार शाम को जगतपुरा में एक किशोरियों और महिलाओं के बीच आपस में विवाद चल रहा था। जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए थे और आवास विकास चौकी में उनके बीच मारपीट भी हुई थी। साथ ही दोनों पक्षों के लोग चौकी में धरने में बैठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने आजाद नगर ट्रांजिट कैंप निवासी महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष मोनिका ढाली पत्नी समीर ढाली की तहरीर सौंप कहा था कि शुक्रवार शाम उसका पुत्र कुनाल ढाली अपने मित्र अमन के साथ किसी आवश्यक कार्य से अपनी मौसी के घर जा रहा था।
रास्ते में उसके पुत्र ने देखा कि उसकी एक मुंहबोली बहन के साथ कुछ अन्य महिलाएं व लड़कियां अभद्र भाषा में गाली-गलौज कर रही थीं। इस पर उसके पुत्र ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। इसी बीच अचानक वार्ड पांच की पार्षद कुसुम शर्मा के पति राधेश शर्मा वहां पहुंचे और बिना किसी प्रकार की वास्तविक स्थिति जाने ही उसके पुत्र कुणाल ढाली को थप्पड़ मार दिया। इसकी सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंच गई। उसे देखकर राधेश शर्मा ने उससे अमानवीय व्यवहार किया। कलाई पकड़ते हुए बाल खींचे तथा अश्लील हरकत की। उसने राधेश शर्मा पर कार्रवाई की मांग की थी।
जबकि दूसरे पक्ष के जगतपुरा निवासी पार्षद पति और भाजपा नेता राधेश शर्मा ने भी तहरीर सौंपी थी। जिसमें उनका कहना है कि शुक्रवार शाम उनके घर के पास कुछ लोग गालीगलौज कर रहे थे। यह देख वह मौके पर पहुंचे तो कांग्रेस नेत्री मोनिका ढाली का पुत्र कुछ किशोरियों को रोककर गंदी बात करने लगा। उनके समझाने पर वह गालीगलौज करते हुए हाथापाई पर आ गया। इसके बाद मोनिका ढाली और उसका पति भी आए और गालीगलौज करने लगे। जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को मौके पर ले आई। चौकी में सौरभ बेहड़ ने उसे जान से मारने का प्रयास किया। इसके अलावा कांग्रेसी नेता संजय जुनेजा समेत कुछ अन्य ने भी उनसे मारपीट की।
थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप मोहन पांडे ने बताया कि राधेश शर्मा की तहरीर पर महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष मोनिका ढाली, पति समीर ढाली, बेटे कुनाल के साथ ही कांग्रेस पार्षद सौरभ बेहड़ और व्यापारी नेता संजय जुनेजा पर पाक्सो समेत अन्य धारा में प्राथमिकी पंजीकृत की है। जबकि मोनिका ढाली की तहरीर पर राधेश शर्मा समेत एक अन्य पर मारपीट, गालीगलौज और छेड़छाड़ की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- क्या है धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामला? रैगिंग से डिप्रेशन में गई थी स्टूडेंट, प्रोफेसर करता था छेड़छाड़
यह भी पढ़ें- अंडरवियर छेड़छाड़ केस में 36 साल बाद आएगा फैसला, केरल के विधायक से जुड़ा है मामला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।