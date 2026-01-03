क्या है धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामला? रैगिंग से डिप्रेशन में गई थी स्टूडेंट, प्रोफेसर करता था छेड़छाड़

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल के धर्मशाला में एक छात्रा की रैगिंग की गई, कॉलेज के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। पीड़ित छात्रा की मौत के बाद चार छात्राओं सहित प्रोफेसर पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। हिमाचल में यह केस जोर पकड़ रहा है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में जांच तेज कर दी है।

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के कथित प्रताड़ना से अवसाद में जाने से हुई मौत के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने स्वजन के बयान दर्ज किए। उसका और परिजनों का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आरोपित प्रोफेसर को जांच में सहयोग करने के निर्देश के साथ जिला और सत्र न्यायालय से 12 जनवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई।

न्यायालय में पुलिस को मामले से जुड़े सभी तथ्य 12 जनवरी को पेश करने के आदेश जारी किए। पुलिस ने वीरवार को कॉलेज में रैगिंग, शारीरिक प्रताड़ना व यौन उत्पीड़न के आरोप में स्वजन के बयान पर प्रोफेसर अशोक कुमार और चार छात्राओं के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। छात्राओं पर रैगिंग व प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

थाना धर्मशाला प्रभारी नारायण ठाकुर टीम के साथ सुबह 11.30 बजे उसके घर पहुंचे। डीएसपी निशा ने दोपहर दो बजे घर पहुंचकर लड़की के पिता, माता, भाई सहित अन्य स्वजन के बयान दर्ज किए। पुलिस ने वह फोन भी कब्जे में लिया, जिससे अस्पताल में वीडियो बना है। छात्रा के कमरे की भी जांच की गई, जहां वह पढ़ाई करती थी। देर शाम तक पुलिस उसके चिकित्सा व उपचार संबंधित दस्तावेज जुटाती रही।

'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई' स्वजन को आश्वासन दिया कि मामले की बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रोफेसर व चार छात्राओं से शनिवार को पूछताछ हो सकती है। छात्रा की बीमारी के दौरान की एक और वीडियो प्रसारित हो रहा है।

इसमें किसी महिला के पूछने पर छात्रा प्रोफेसर अशोक को अच्छा बता रही है। हालांकि, कुछ सहपाठियों पर नाराजगी जाहिर कर रही है। वह सिर पर बोतल से मारने की बात भी कह रही है। धर्मशाला कॉलेज प्राध्यापक संघ ने आरोपित प्रोफेसर के पक्ष में आकर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

संघ का कहना है कि प्रोफेसर अशोक साल 2006 से कार्यरत हैं और उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। संबंधित लड़की अब कॉलेज की छात्रा नहीं है। मृतक छात्रा की माता, पिता, भाई व बुआ ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री शाश्वत कपूर ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अगर तेज गति से मामले की जांच कर न्याय नहीं देती है तो उग्र आंदोलन होगा।